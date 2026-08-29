30 августа 2026 года вспоминают святого Мирона Кизического. Он был образцом терпения и преданности Господу. По традиции этот день носил название Миронов, а еще Вдовьи помочи. Потому что было принято помогать вдовам, сиротам и обездоленным в сборе урожая и заготовке дров. Теп, кто не хотел участвовать в добрых делах Мирон, известный своей добротой к обездоленным, мог покарать.

О чем вспоминают в Церкви 30 августа 2026 года

Мирон был выходцем из богатого и знатного греческого рода и жил в III веке в городе Ахайя. Он рано понял, что хочет посвятить свою жизнь Господу, и был избран пресвитером родного города в то время, когда у власти был император Декий, известный своей ненавистью к христианам. Мирон был очень строг в отношении канонов веры и поведения прихожан, но стоял за каждого из них горой.

Во время рождественского богослужений в храм ворвались воины Декия. Они пришли арестовать христиан, чтобы отвести их на суд к градоначальнику. Но Мирон не позволил вершить самоуправства, и в конце концов был схвачен сам. Его увезли в город Кизлик, опасаясь, что суд над ним прямо в Ахайе спровоцирует бунт. Там его подвергли жестоким истязаниям, требуя, чтобы он отказался от своей веры. Но он только молился и пел псалмы. И вот все присутствующие услышали голос с небес, который сказал Мирону: «Битва твоя скоро завершиться, а на небесах тебе уготован престол».

Многие в толпе после этого уверовали. А у Мирона после этого зажили все раны, огонь не наносил ему увечий, хищники не трогали его, и все другие пытки никак не отражались на его здоровье. Не выдержав всего этого, правитель города наложил на себя руки. Потом все же Мирону отрубили голову, а его останки были с почестями похоронены христианами.

Смысл праздника

Истинно верующий человек всегда может рассчитывать на помощь Господа, как это случилось в судьбе святого Мирона.

Народные приметы погоды

Темные тучи обещают продолжительное ненастье.

Хорошая погода обещает раннюю весну в будущем году.

Журавли улетают на юг, на Покров уже ударит мороз.

Что можно делать 30 августа 2026 года

Пора заканчивать сбор урожая.

Следует оказать помощь всем, кто в ней нуждается.

Выбрасывайте, а еще лучше сжигайте старые вещи.

Делаем заготовки на зиму.

Что нельзя делать 30 августа 2026 года