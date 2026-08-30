Есть в общественном транспорте для многих совершенно нормально, особенно если предстоит долгая поездка. Однако окружающим такое соседство нравится далеко не всегда: сильные запахи еды, шуршание упаковок и разложенный на соседнем кресле «стол» могут стать серьезным испытанием для других пассажиров, пишет nra.lv.

Поводом для оживленной дискуссии в интернете стала публикация Нормундса, отправившегося на автобусе из Риги в Берлин. Рядом с ним расположились женщина с внуком, которые практически сразу после отправления начали доставать припасы.

«Автобус только тронулся — и тут же накрыли банкет: колбаса, хлеб, сыр и, конечно же, вареные яйца», — рассказал мужчина. Особенно его удивило, что пассажирка взяла с собой даже суп. Нормундс задался вопросом, почему нельзя было поесть дома, хотя признал, что во время продолжительной дороги перекус вполне понятен.

Мнения комментаторов разделились. Вероника предположила, что пассажиры вполне могли поесть дома, но затем несколько часов добирались до автобуса: далеко не все живут в десяти минутах ходьбы от автовокзала.

Другие пользователи поделились собственными историями. Инесе вспомнила поездку из Жигури в Ригу, во время которой одна пассажирка щедро воспользовалась духами, другой пассажир достал котлеты с сильным запахом лука, а еще один мужчина решил прямо в салоне осмотреть свой зубной протез.

Юли пошутила, что пассажиры заранее адаптируются к немецкой культуре, поскольку в Германии, по ее словам, люди едят не только в автобусах, но также в поездах и самолетах.

Дайга вспомнила школьные экскурсии из сельской местности в Ригу: стоило автобусу тронуться, как дети сразу принимались за взятые с собой сладости и закуски, после чего некоторых начинало тошнить.

Еще одна участница дискуссии отметила, что сама по себе еда в дороге вполне объяснима — человек мог отправиться из дома за четыре-шесть часов до посадки на автобус. Однако она согласилась, что блюда с сильным запахом могут доставлять серьезный дискомфорт окружающим. В качестве примера женщина вспомнила попутчика, который без колебаний открыл рядом с ней банку консервов.