Руководитель отдела продаж Карлис Озолс сообщил, что в этом году покупатели приобретают меньше товаров, однако выбирают более дорогие. Хотя средняя стоимость всей корзины по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась, цена одного приобретенного школьного товара в августе составляет в среднем 16 евро против 8–12 евро годом ранее.

Среди наиболее востребованных в августе категорий — принадлежности для рисования, школьные рюкзаки и спортивные сумки, письменные принадлежности и пеналы.

В среднем на покупку сумок жители тратят 36 евро, пеналов — 16 евро, принадлежностей для рисования — 9 евро, учебников — 19 евро, а других письменных принадлежностей — 7 евро.

По словам Озолса, наибольшая покупательская активность при подготовке к новому учебному году наблюдается в середине и конце августа. За последние две недели количество проданных школьных товаров выросло на 91% по сравнению с предыдущими двумя неделями — концом июля и началом августа.

Традиционно перед началом учебного года наибольшим спросом пользуются школьные сумки и письменные принадлежности. Одновременно растет интерес к мебели для обустройства места для учебы, ноутбукам и смартфонам.