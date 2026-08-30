В связи с трагедией в Непале премьер-министр Андрис Кулберг опубликовал в социальных сетях новейшую доступную на правительственном уровне информацию о людях, пропавших без вести во время наводнений в Непале.

Кулберг указывает, что в настоящее время еще сохраняется надежда найти граждан Латвии живыми. В субботу вечером министр иностранных дел Байба Браже связалась с министром иностранных дел Непала, чтобы обсудить спасательные работы и выяснить новейшую информацию о гражданах Латвии.

За последние два дня в Непале удалось спасти примерно 260 человек, в том числе нескольких иностранных граждан. Одновременно число погибших в результате стихийного бедствия уже приближается к тысяче. Ситуацию еще больше осложняют масштабные разрушения. Наводнения и оползни были настолько сильными, что людей и различные объекты уносило даже на расстояние от 100 до 200 километров. Число пропавших без вести оценивается от 2000 до 3000 человек.

Во многих местах до сих пор нет связи, поэтому спасательным службам и должностным лицам трудно быстро получить точную информацию о местонахождении людей. Несмотря на сложные условия, спасательные операции продолжаются.

По словам Кулберга, в Непале находились примерно 43 гражданина Латвии. Есть опасения, что часть из них могла пострадать в катастрофе или по-прежнему недоступна для связи. В то же время получена информация, которая может дать надежду. Кулберг указывает, что группа людей незадолго до разрушительного оползня, возможно, успела пересечь границу с Китаем. На этой территории в настоящее время нет связи, поэтому невозможно точно выяснить, кто находится в этой группе людей. Министерство иностранных дел Латвии также связывается с китайской стороной, чтобы получить более широкую информацию.

Примерно в 45 минутах езды от границы с Китаем, в небольшом горном городке, находится группа иностранцев. Латвийская сторона попросила китайских коллег как можно скорее выяснить имена этих людей и проверить, нет ли среди них граждан Латвии. Кулберг признает, что очень хорошо понимает, насколько тяжелой сейчас является ситуация для семей и близких пропавших граждан Латвии. Люди ждут любой информации о своих близких и пытаются выяснить, где они находятся и нужна ли им помощь.

В таких условиях ситуацию еще тяжелее делает неизвестность, поскольку из-за отсутствия связи информацию о местонахождении людей трудно выяснить. Премьер подчеркивает, что сейчас главное внимание должно быть уделено поиску людей, а не выяснению виновных.

Он указывает, что латвийские службы продолжат делать все возможное, чтобы получить информацию о гражданах Латвии и при необходимости помочь доставить их в безопасное место. Тем временем спасательные операции в Непале продолжаются. Пока поиск людей еще не завершен и не получена противоположная информация, сохраняется и надежда, что пропавшим гражданам Латвии удалось спастись от катастрофы.

Ziņas par Latvijas valstspiederīgajiem Nepālas traģiskajā notikumā



Pagaidām vēl ir cerība atrast mūsu Latviešus dzīvus.



Šovakar Ārlietu Ministre @Braze_Baiba sazinājās ar Nepālas ārlietu ministru, lai pārrunātu glābšanas operāciju un jaunāko informāciju par Latvijas… pic.twitter.com/kxIezv45Pq — Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) August 30, 2026

Если вы хотите выяснить новейшую информацию о гражданах Латвии или необходима консульская помощь, Кулберг призывает связываться с круглосуточным телефоном консульской помощи Министерства иностранных дел +37126337711 или писать на [email protected].

Родственники пропавших в Непале с сегодняшнего дня могут обратиться в Государственную полицию для сдачи образцов ДНК с целью потенциальной идентификации погибших, агентству LETA сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Почетный консул Латвии в Непале проинформировал МИД, что из найденных в пострадавшем от наводнения регионе погибших идентифицированы лишь немногие, а остальные находятся в местах временного хранения и больницах. Согласно информации, предоставленной властями Непала, идентификация многих погибших уже невозможна из-за состояния останков, тогда как их дальнейшее хранение создает риск заражения и эпидемии, поэтому ответственное учреждение округа Читван решило с уважением захоронить все останки.

Перед захоронением с каждого тела будут взяты и зарегистрированы образцы ДНК, свидетельствует полученная МИД информация. Чтобы при необходимости можно было быстрее провести идентификацию граждан Латвии, пропавших в Непале, родственников первой степени родства (родителей и детей) пропавших граждан Латвии призывают добровольно сдать свои образцы ДНК в Управлении криминалистики Государственной полиции Латвии.

С сегодняшнего дня образцы ДНК можно будет сдать в нескольких местах в Латвии, предварительно связавшись с представителями Управления криминалистики Государственной полиции, чтобы идентифицировать себя и договориться о времени и месте. В Риге и Рижском регионе с полицией о сдаче образцов нужно договариваться по телефону 67208733, в Видземском регионе — 64201342, в Курземском регионе — 63404585, в Земгальском регионе — 29211621, а в Латгальском регионе — 65403306. С собой необходимо будет взять удостоверяющий личность документ.

Тем временем отдельные родственники пропавших в Непале призывают сегодня в 17.50 собраться в Рижском аэропорту, чтобы посвятить добрые мысли пропавшим и поддержать друг друга в тяжелый момент. Сбор запланирован на время, когда самая большая пропавшая в Непале группа из Латвии должна была вернуться в Ригу.

Туристический департамент Непала до 29 августа опубликовал информацию о 29 гражданах Латвии, которые считаются пропавшими без вести после недавнего стихийного бедствия, тогда как среди опубликованных имен спасенных граждан Латвии не было. Поскольку в списке есть ошибки и в него включены не все лица, почетный консул Латвии в Непале находится на связи с ответственными службами, чтобы добиться исправления и дополнения списка.

По информации латвийской внешнеполитической службы, до субботы не было информации о 33 гражданах Латвии в пострадавшем от стихии регионе. Министерство передало список этих 33 лиц Министерству иностранных дел Непала, а также направило его в Европейскую службу внешних действий и Министерство иностранных дел Финляндии, поскольку у него есть посольство в Непале. Посольство Латвии в Китае также передало список ответственным учреждениям.

В регионе продолжаются масштабные спасательные работы, однако в регионе отсутствует телефонная связь и недоступен интернет, отмечает МИД.

Спасательная служба Непала опубликовала имена спасенных, однако пока среди них граждан Латвии нет. Спасенных собирают в соседней провинции.

Полиция Непала с утра 28 августа создала публичный онлайн-портал, чтобы помочь семьям идентифицировать неопознанных лиц. На сайте доступны списки пропавших и найденных лиц, отмечает МИД. Как убедилось агентство LETA, на этом портале много информации представлено на местном языке и письменности, изображения бывают размытыми, а люди на них тяжело пострадали.

Тем временем МИД получил сведения об одном гражданине Латвии из другой туристической группы, который находится в безопасности в Тибете. Это означает, что в регионе могут быть и другие граждане Латвии в других группах, а также индивидуальные путешественники, признает МИД.

Ранее на этой неделе МИД сообщал, что в составленном его Консульским департаментом списке из различных источников — как от семей, так и от друзей — имеются сведения о 39 туристах из Латвии в Непале. Из них 34 — граждане Латвии из двух туристических групп.

Как указывает МИД, сбор информации затрудняет тот факт, что ни один путешественник из туристических групп не был зарегистрирован в Консульском регистре. В Консульском регистре был зарегистрирован только один индивидуальный путешественник, который установлен, и он находится в безопасности.

Уже сообщалось, что 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, в результате чего из ледникового озера началось наводнение из воды и грязи, вызвавшее масштабные разрушения в Непале и Китае. К утру воскресенья было установлено, что в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 630 человек, а около 3000 пропали без вести.

Недалеко от эпицентра происшествия находилась и большая группа латвийских туристов.