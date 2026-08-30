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Юрмалу раскрасили во все цвета: в Каугури прошел традиционный красочный забег (ФОТО) 0 46

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Jūrmala Colour Run
ФОТО: LETA

В воскресенье, 30 августа, парк Каугури превратился в одну из самых ярких площадок Юрмалы — здесь состоялся традиционный Jūrmala Colour Run, собравший любителей активного отдыха разных возрастов.

Участники преодолели пятикилометровую дистанцию, проходя через специальные цветовые зоны, где их осыпали разноцветными красками. Многие вышли на старт в белой одежде, которая уже через несколько минут после начала забега превратилась в разноцветную.

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Отдельные дистанции были организованы для детей. При этом главным принципом Jūrmala Colour Run остается не борьба за секунды и спортивные рекорды, а возможность пройти или пробежать дистанцию в свое удовольствие.

В 2026 году красочный забег в Юрмале состоялся уже в 11-й раз. Изначально его планировали провести 23 августа, однако из-за экстремальных погодных условий мероприятие перенесли на 30 августа.

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#Юрмала #погода #спорт #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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