В воскресенье, 30 августа, парк Каугури превратился в одну из самых ярких площадок Юрмалы — здесь состоялся традиционный Jūrmala Colour Run , собравший любителей активного отдыха разных возрастов.

Участники преодолели пятикилометровую дистанцию, проходя через специальные цветовые зоны, где их осыпали разноцветными красками. Многие вышли на старт в белой одежде, которая уже через несколько минут после начала забега превратилась в разноцветную.

Отдельные дистанции были организованы для детей. При этом главным принципом Jūrmala Colour Run остается не борьба за секунды и спортивные рекорды, а возможность пройти или пробежать дистанцию в свое удовольствие.

В 2026 году красочный забег в Юрмале состоялся уже в 11-й раз. Изначально его планировали провести 23 августа, однако из-за экстремальных погодных условий мероприятие перенесли на 30 августа.