Самое длинное имя человека, внесенное в латвийский Регистр физических лиц, состоит из четырех имен и насчитывает 41 букву, свидетельствует информация Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).

В Регистр физических лиц вносятся сведения не только о гражданах и негражданах Латвии, но и об иностранцах. В частности, речь идет об иностранцах, получивших в Латвии вид на жительство, свидетельство о регистрации гражданина Европейского союза или документ о постоянном проживании гражданина ЕС, а также о других категориях иностранцев.

Самое длинное зарегистрированное имя принадлежит иностранке. Оно состоит из четырех частей — Mihindukulasuriya Patabadige Ashara Krishani.

Самые длинные имена, состоящие только из одного слова, также принадлежат иностранцам — Navaneethakrishkan и Anandhapadmanabhan. Каждое из них насчитывает 18 букв.

Самое длинное имя среди жителей латышской национальности состоит из 22 букв — Žanete Irēna Saulstarīte.

А самым длинным именем из одного слова, написанным в соответствии с латышской орфографией, является Sniegbaltīte — в нем 12 букв.