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Муж взял кредит — платить жене? Когда в Латвии чужой долг становится семейным 1 898

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: долги

«Муж взял кредит без моего ведома, а теперь не платит. Должна ли жена платить за кредит мужа? Если да, то почему? Ведь кредитное учреждение, выдавая мужу кредит, не спрашивало жену, согласна ли она с условиями кредита, а также с тем, чтобы этот кредит в принципе был выдан?»

Отвечает председатель Латвийского Объединения юристов Рихард Бунка:

– Согласно законодательству и общей юридической практике, каждый заемщик лично несет ответственность по своим обязательствам перед кредитодателями. Соответственно, если супруг оформил кредит без ведома и согласия жены, это не возлагает на жену автоматически ответственности по кредиту.

Однако здесь нужно иметь в виду важный нюанс: с какой именно целью был взят кредит и на что впоследствии был потрачен. Если он был взят и потрачен в интересах только одного из супругов (например, на покупку вещей для личного пользования, на нужды собственного бизнеса, на азартные игры или на что-то другое, не связанное с нуждами семьи), то ответственность по кредиту, как правило, ложится только на того человека, который заключил договор с кредитным учреждением. И если кредит не был возвращен вовремя, кредитодатель может потребовать исполнения обязательства за счет отдельного имущества одного из супругов, а если его недостаточно — то за счет доли должника в общем семейном имуществе.

В то же время, если кредит был взят и потрачен на нужды семьи (ремонт общего жилья, семейная туристическая поездка, приобретение бытовой техники и т. д.), то возврат такого кредита можно рассматривать как общую обязанность супругов. И если кредит не возвращен, согласно прописанным в договоре условиям кредитодатель при определенных условиях может потребовать исполнения обязательства за счет общей собственности супругов.

При этом взыскание нельзя обратить на личное имущество второго супруга; например, если у жены имеется личный (то есть не принадлежащий мужу) бизнес, личные накопления, личное имущество и т. д.; обратить взыскание на это имущество в счет погашения долга мужа нельзя.

Что касается вопроса о согласии (несогласии) второго супруга, при выдаче обычного потребительского кредита такое согласие или разрешение не требуется. Заключая кредитный договор, заемщик принимает на себя обязательства лично, поэтому отсутствие согласия второго супруга само по себе не делает кредитный договор недействительным.

Таким образом, главное, что будет иметь значение в случае возникновения спора и от чего будет зависеть, на что именно будет обращено взыскание – был ли кредит использован в общих интересах семьи или исключительно в личных целях одного из супругов.

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#финансы #семья #супруги
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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