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«На свободе многие сами хотят есть»: требования заключенных Лиепайской тюрьмы вызвали возмущение 1 875

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Камера лиепайской тюрьмы

В Лиепайской тюрьме заключенные объявили голодовку, выразив недовольство строгими правилами содержания. Накануне об этом сообщил в своем сюжете новостной отдел Латвийского телевидения (LTV), пишет nra.lv.

Новость вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи возмущены тем, что люди, оказавшиеся в тюрьме за совершенные преступления, теперь выдвигают требования, касающиеся условий содержания и соблюдения своих прав.

Одна из пользовательниц Threads по имени Зане написала, что хотела бы обладать такой же уверенностью, как заключенные Лиепайской тюрьмы, объявившие голодовку из-за предполагаемого нарушения их прав. При этом она напомнила, что сами они, вероятно, оказались за решеткой именно из-за нарушения прав других людей.

В комментариях прозвучали еще более резкие оценки. Некоторые пользователи заявили, что не испытывают сочувствия к участникам голодовки, поскольку питание заключенных оплачивается за счет налогоплательщиков, тогда как среди находящихся на свободе людей есть те, кому самим не хватает денег на еду.

Другие назвали поведение заключенных не уверенностью в себе, а «наглостью» и заявили, что не видят причин идти им навстречу.

Одна из участниц обсуждения, ранее работавшая помощником судьи, рассказала, что и много лет назад регулярно сталкивалась с многочисленными жалобами заключенных на нарушение их прав. По ее словам, один из них даже изготовил собственную печать, которой заверял каждое свое обращение.

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#криминал #права человека #тюрьма #социальные сети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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