Впервые Вашему автору довелось потрудиться на производстве в 7-м классе – нас гоняли на Рижский опытный завод средств механизации, где мы после уроков пару часов собирали розетки.

В чем была экономическая эффективность, сейчас понять трудно – видимо, в годину XI пятилетки кому-то пришла в голову мысль, что детские пальчики заменят эту самую механизацию. Но что точно помню, так сумму первого заработка – 7 рублей.

Ныне же тысячи молодых людей в нашей республике выполняют труд, именуемый добровольным. То есть бесплатным. В известной мере это служит аналогом тех многочисленных субботников, шефской помощи и тому подобных нерегулярных трудовых подвигов, которые вершило старшее поколение – даже не задумываясь об окладах.

Министр финансов Марис Кучинскис в августе поднял эту тему на заседании правительства. Поводом для этого стал своеобразный замкнутый круг: многие публичные мероприятия, которые у нас собирают десятки тысяч людей, будь то концертные фестивали или же спортивные состязания, реализуются коммерческими фирмами. Мотивацией для труда на таких событиях служит сама возможность потусоваться среди звезд, бесплатно посмотреть концерты и матчи.

С точки зрения рыночной стоимости билетов, это, кстати, вполне сопоставимо не то что с минимальной, но со средней оплатой по стране. Но как законно принять на них юношей и девушек без опыта работы?

В опасении «конверта»

Нынешнее правовое регулирование, как отмечается в документе, «регламентирует круг организаторов волонтерской работы, предоставляя это право только определенным субъектам, в том числе обществам и товариществам, институтам государства и самоуправлений, политическим партиям, а также социальным предприятиям. Такой подход является целенаправленным и обоснованным для того, чтобы добровольная работа осуществлялась в интересах общества и не использовалась для поддержки коммерческой деятельности или получения прибыли».

«Действующие нормативные акты обеспечивают, чтобы волонтеры не использовались в качестве бесплатной рабочей силы на должностях, которые обычно оплачиваются, тем самым сохраняя баланс рынка труда», – подчеркивает Минфин.

Если же будет расширен круг субъектов Закона о добровольном труде, с включением в оный субъектов экономической деятельности, целью которых является эта самая прибыль – то «существует риск, что часть наемной рабочей силы будет указана как осуществляющая добровольный труд».

«Оплата труда будет осуществляться в «конвертах»», – предсказало ведомство М. Кучинскиса, который являлся в свое время и премьером от Союза «зеленых» и крестьян, и руководителем Комиссии Сейма по национальной безопасности от «Объединенного списка» – и, судя по всему, не питает иллюзий в отношении местного бизнес-сообщества.

В том же ключе рассуждает и отечественная ученая мысль. В соответствии с исследованием двух докторов наук – Арниса Сауки и Талиса Путниньша, «Индекс теневой экономики в Балтийских государствах 2009-2025 годы», в прошлом году в Латвии в среднем 10% персонала было занято без трудового договора, а 19,6% оплаты труда осуществлялось наличными.

По последнему показателю наша страна является своего рода антилидером в Балтии.

В чем первопричины

Врожденные вредительские наклонности купеческого сословия не могут быть основанием для таковой системной практики. Почему же тогда бизнес не желает выходить из тени?

В Латвии нагрузка по налогам на труд остается значительной, включая подоходный налог с населения и обязательные взносы социального страхования.

Выплаты наличными помогают частным предприятиям выживать в условиях конкуренции за счет снижения официальной себестоимости услуг, особенно в таких сферах, как строительство, ремонт и общепит. Это позволяет им, к примеру, выигрывать конкурсы, объявляемые государством и самоуправлениями.

Теневой экономике способствует и нежелание платить банковские комиссии за обслуживание счетов, а также стремление моментально распоряжаться средствами без фискального контроля.

Что касается контроля: вне Риги и крупных городов доля наличных денег исторически выше из-за специфики занятости и меньшего надзора.

Боятся за чиновников

В ответе Минфина на идею о том, что волонтерский труд мог бы быть расширен, поражает трогательная забота о комфорте бюрократии. «В таких случаях увеличится административная нагрузка на Службу государственных доходов (СГД)... Могли бы быть необходимы дополнительные ресурсы для приспособления информационных систем».

Иными словами, переработают бедные специалисты СГД, которые сейчас получают брутто-зарплаты:

в начальном звене – от 1 000 до 2100 евро в месяц,

руководители отделов и эксперты высшего уровня от 2200 до 3800 евро,

а генеральный директор – от 4915 до 5365 евро с учетом надбавок.

Словом, пока все и так хорошо: «Имеющееся регулирование обоснованно ограничивает организацию добровольного труда, чтобы сохранить его суть и предотвратить злонамеренное использование».

Рисками, которые усматривает Минфин в расширении круга субъектов Закона о добровольном труде, являются:

сокращение бюджетных доходов;

сложность надзора и администрирования трудового права, что повысит число спорных ситуаций между работником и коммерсантом или между последним и СГД, Государственной инспекцией по труду;

Осуществляющие добровольный труд уменьшат собственные социальные гарантии, в будущем не получат за него пенсии.

Нужен еще больший контроль!

Но и существующего надзора за волонтерами, оказывается, мало.

«Было бы необходимо предусмотреть ясные и строгие ограничения (например, запрет использовать добровольцев в основной деятельности коммерсанта или деятельности, создающей хозяйственное благо), а также эффективные механизмы надзора и контроля, в том числе санкции за нарушения, чтобы предотвратить обход трудового права и налогового регулирования».

Пока же – «статистика длительно была фрагментарной». Тем не менее данные СГД указывают, что в 2024 году волонтерский труд организовывали 3133 негосударственных организации, привлекая более чем 251 000 человек.

Разумеется, многих из них посчитали по нескольку раз, но, тем не менее, цифра все равно впечатляющая.

Тяга к звездам

Причины, по которым молодежь подписывается на бесплатный труд, различны. Как уже выше указывалось, это может быть простой интерес или соображения статусного характера – селфи со звездой!

Ко всему прочему, не стоит забывать, что сегодняшние подростки из провинции порой просто не могут позволить себе прожить неделю в Риге, а тут тебе обеспечивают и проживание, и питание.

На этом фоне угрозы невыплаты гипотетической пенсии выглядят просто смехотворно. Да что там еще будет, через пятьдесят-то лет?