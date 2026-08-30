Сильная буря, обрушившаяся на Латвию в минувшие выходные, нанесла материальный ущерб и зданиям, находящимся под управлением компании Civinity Group. Общая сумма ущерба может достигнуть 100 000 евро.

Опыт компании по управлению недвижимостью Civinity Group показывает, что во время бури количество звонков от жителей увеличилось в несколько раз — примерно с 50 в обычный день до более чем 200 при экстремальных погодных условиях. Чаще всего жители сообщали о поваленных во дворах деревьях и сломанных ветках, перебоях с электричеством, затопленных подвалах и поврежденных ограждениях.

Однако в отдельных случаях последствия оказались гораздо серьезнее. Один из наиболее значительных ущербов, нанесенных этой бурей зданиям под управлением Civinity Group, был зафиксирован в Юрмале: там ветер сорвал около 200 квадратных метров кровли и повредил часть фасада.

В экстремальной ситуации решения нужно принимать немедленно

Получив предупреждение о приближении экстремальных погодных условий, управляющая компания должна быть готова оперативно увеличить свои возможности по реагированию. В таких ситуациях Civinity Group мобилизует дополнительных сотрудников, чтобы как можно быстрее реагировать на обращения жителей и оценивать ущерб.

В зависимости от ситуации решение о необходимых действиях приходится принимать немедленно или в течение двух часов, в других случаях работы можно организовать в течение суток. Приоритет всегда отдается ситуациям, в которых существует угроза людям или риск дальнейшего повреждения имущества.

«В повседневной работе многие вопросы, связанные с обслуживанием дома, мы решаем, консультируясь с собственниками квартир и проводя опросы, однако аварийная ситуация — совсем другое дело. Если существует потенциальная угроза здоровью или жизни людей, управляющая компания должна действовать незамедлительно. Наша первоочередная задача — устранить угрозу и не допустить, чтобы первоначальные повреждения привели к еще более серьезным последствиям», — поясняет директор по оперативной деятельности Civinity Mājas и Civinity Jūrmala Эдгарс Елагинс.

В подобных ситуациях нередко требуется привлекать и Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD). Вызвать ее могут как сами жители, так и управляющий домом, координирующий действия в конкретной ситуации.

От устранения аварии до проекта восстановления здания

Работы не всегда заканчиваются укреплением опасных конструкций или откачкой воды. После устранения первоначальной аварийной ситуации управляющая компания обследует повреждения и при необходимости привлекает инженеров-строителей, страховщиков и других специалистов.

Все здания, находящиеся под управлением Civinity Group, застрахованы, поэтому в случае существенного ущерба начинается также взаимодействие со страховой компанией. Если требуется серьезное восстановление конструкций здания, разрабатывается проект восстановления и организуются строительные работы.

В конкретном случае, когда во время бури было сорвано около 200 квадратных метров кровли и повреждена часть фасада, ожидается, что общая стоимость восстановительных работ составит около 100 000 евро.

Задача управляющей компании в такой ситуации — взять на себя руководство проектом от начала до конца: от обследования повреждений и принятия временных мер безопасности до проектирования и восстановления. В зависимости от характера ущерба привлекаются электрики, сантехники, строительные специалисты, работники по расчистке территории и другие партнеры.

Чаще всего страдают деревья, автомобили, ограждения и подвалы

Далеко не всегда ущерб от бури достигает столь значительных сумм. Гораздо чаще управляющие компании сталкиваются с поваленными деревьями и сломанными ветками, которые перекрывают дворы или падают на автомобили, а также с поврежденными ограждениями и затопленными подвалами.

Часть сравнительно небольших повреждений можно устранить без сложной страховой процедуры. Например, если во время бури поврежден небольшой участок ограждения, управляющая компания в отдельных случаях может самостоятельно организовать ремонт, не привлекая страховщика. Это позволяет быстрее выполнить работы и уменьшить административную нагрузку.

В то же время опыт прошедшей бури показывает, насколько важен регулярный контроль за состоянием территории и техническим состоянием здания. Потенциально опасные деревья, поврежденные конструкции крыши, трещины в фасаде или плохо работающие системы отвода дождевой воды при экстремальных погодных условиях могут стать причиной гораздо более серьезных проблем.

Своевременные вложения могут сэкономить тысячи евро в будущем

Важная часть работы управляющей компании — не только ликвидация последствий аварий, но и информирование жителей о необходимости технического обслуживания здания и сохранения стоимости недвижимости. Накопления, создаваемые собственниками квартир, позволяют своевременно проводить необходимый ремонт, не дожидаясь момента, когда небольшое повреждение превратится в серьезную проблему.

Особенно это касается фасадов, крыш и других конструкций здания, постоянно подвергающихся воздействию погодных условий. Устранение небольшой трещины в фасаде сегодня может потребовать сравнительно небольших вложений, однако, если в течение нескольких лет в нее будет проникать влага и воздействовать мороз, в будущем ремонт может обойтись во много раз дороже.

«Стоимость недвижимости сохраняет не ремонт после аварии, а своевременные действия до того, как она произошла. Если мы видим трещины, износ или другие проблемы, экономически выгоднее устранить их вовремя, используя накопления дома. Чем быстрее решена проблема, тем меньше вероятность того, что через несколько лет жителям придется нести несопоставимо большие расходы», — подчеркивает Эдгарс Елагинс.

Экстремальные погодные условия еще раз напоминают, что профессиональное управление зданием — это не только ежедневная уборка территории, подготовка счетов или плановые ремонты. В кризисной ситуации управляющая компания становится координатором взаимодействия между жителями, спасательными службами, страховщиками, инженерами-строителями и ремонтными организациями. А ее повседневная задача — сделать все возможное, чтобы как можно меньше подобных ситуаций перерастали в дорогостоящие и опасные аварии.