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«Сейчас войны бояться не нужно!» - журналист проанализировала информацию последних дней 2 479

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Парад в Москве

События последних недель усилили тревогу в обществе. Снова всё чаще всплывают разговоры о необходимости покинуть Латвию, страхи за безопасность. Но что об этом думает человек, который ежедневно анализирует различную информацию? Инга Спринге поделилась в социальных сетях своими выводами, которые сейчас многим могут показаться полезными.

Она сейчас не боится, что может начаться война, более того, утверждает это как журналистка, которая годами писала о методах влияния Кремля.

Инга напоминает, что наибольшая тревога началась в момент, когда стало известно, что с секретным визитом в Москву отправился глава американской разведки Рэтклифф. В различных источниках утверждалось, что его цель якобы — предупредить Путина, чтобы он не нападал на страны Балтии. В этой информации СМИ ссылались на “WSJ”.

Однако, проанализировав эту публикацию более внимательно, Инга указывает, что там написано, что Россия может напасть на Балтию в ближайшие годы. Это не что-то новое, об этом СМИ пишут уже последние пару лет.

Также некий зарубежный журналист, у которого много подписчиков, но имя которого Инга раскрывать не хочет, распространяет тревожные новости и самые страшные спекуляции, осознавая, что страх легче продавать.

И другие СМИ, по мнению Инги, перепутали факты так, чтобы это звучало драматичнее. Ситуацию сделало более тревожной и подключение к этой теме различных “диванных экспертов”.

В качестве надёжного источника информации она рекомендует сайт Sargs.lv, однако и сама признаёт, что там недостаточно оперативной разъяснительной информации. Латвийской армии необходим человек, который понятно и оперативно информирует общество об актуальных событиях.

Также у Инги есть свой надёжный источник: “У меня есть свой прямой источник, которому я доверяю больше всего — мой муж. Холгер — один из ведущих журналистов в Эстонии, который изучает методы Кремля. Он связался с источниками в службах безопасности, которые подтвердили: уровень угрозы не вырос.”

Подводя итог этой теме, Инга отмечает, что происходящее действительно вызывает тревогу, однако это не что-то большее, чем то, к чему уже привыкли в последние годы. Нужно быть готовыми к провокациям, которые происходят всё время: “Однако сейчас страха перед прямой войной у меня нет.”

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#СМИ #Латвия #безопасность #тревога #журналистика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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