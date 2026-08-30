В воскресенье в Латвии ожидается довольно теплая погода с переменной облачностью, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье будет облачно, однако местами с прояснениями. Местами ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер.

Воздух в воскресенье прогреется до +18..+23 градусов.

В Риге днём также временами пройдёт дождь, но временами будет выглядывать и солнце. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до +20..+22 градусов.