Наверняка каждый из нас во сне вновь идет в школу, причем зачастую встречает бывших одноклассников в зрелом возрасте. Вашему автору удалось наконец взять тайм-аут в личных отношениях с данной системой – уже и оба сына отучились. Так что позволю себе взглянуть на труды Министерства образования и науки (МОН) чисто со стороны. А помогут нам в этом материалы, доступные на официальной странице парламента Латвии.

Количество учащихся в общеобразовательных заведениях страны накануне 1 сентября остается стабильным – в 1-12-х классах за парты сядут около 224 тысячи ребят. Однако детей в дошкольных учебных заведениях существенно – примерно на 1/8 – меньше, чем в 2020/21 учебном году. Вот он и ударил по демографии – эффект ковидобесия и военной истерии…

Молодежь рванула за учительскими дипломами

Всего в Латвии 590 общеобразовательных и 53 профессиональных учебных заведения, наряду со школьниками учатся 86 267 детсадовцев и 28 795 студентов колледжей и техникумов. Ими занимаются 22 082 «уникальных учителя» – такое определение применяется для уточнения количества кадров, ибо один и тот же педагог может трудиться на нескольких ставках. Помимо этого, в учебных заведениях занято немало обеспечивающего персонала, что в общем делает школу крупнейшим работодателем в публичном секторе.

В МОН утверждают, что 90% педагогов удовлетворены своей работой.

Пока что усредненный латвийский педагог перешагнул «полтинник»: возраст в целом по отрасли – 52 года. Но повышение зарплат учителям сделало эту специальность своеобразным магнитом в сфере подготовки кадров:

если в 2024/25 учебном году на бакалавра по профилю «учитель дошкольного образования» поступило 1435 человек, то в 2025/26 году – уже 1808;

число будущих «учителей начальной школы», соответственно, выросло с 968 до 1280;

просто «учителей» – с 758 до 1595.

Гораздо активней стали поступать на специализированное образование, логопедию и прочие направления, связанные со школой. Так что в обозримом будущем учительские кадры в Латвии омолодятся. 80-82% выпускников, по данным министерства, используют полученные навыки именно в образовательной сфере.

Ушли в виртуальный мир

Сегодняшние ученики все больше выполняют заданий в цифровой среде, таскать тяжелые учебники становится не столь необходимым. И то сказать – предмет «даторика» ныне идет уже с 4-го класса, а программирование принадлежит к основной школе.

Для самих учителей создан интернет-ресурс, где добавляются образцы предметов и программ, тематические планы и уроки, методические комментарии, учебные задания и рабочие листы, а также примеры суммирования оценок. Другой интернет-ресурс поможет учителям обсудить свои проблемы в профессиональных чатах, в т. ч. порассуждать про обучение в кризисных ситуациях (для всех учителей введен 10-часовой курс повышения квалификации в случае чрезвычайных ситуаций!).

Конечно, партийная принадлежность министра (Нацобъединение) дала определенные акценты: приоритетами образования названы история Латвии, коллективное пение, семейные ценности и знания о здоровье. С прошлого года начался массовый мониторинг учебных заведений Латвии - за год эти проверки прошли 120 тысяч детей. «Навыки чтения – довольно слабые», – констатировал по их результатам председатель Комиссии Сейма.

Директор Государственного агентства развития образования Инта Озола рассказала депутатам Сейма, занятым в Комиссии по образованию, науке и культуре, что методические материалы для учителей ныне разрабатываются при поддержке ЛУ, РТУ и даже Музыкальной академии. «Цифровые комнаты» педагогов позволяют осуществлять обратную связь. Отзывы – положительные!

Сколько зарабатывают

По данным Algas.lv, средняя брутто-зарплата учителей начальной и средней школы составляет от 1020 до 2650 евро в месяц.

В свою очередь по данным Организации экономического сотрудничества и развития годовая фактическая зарплата учителей в Латвии составляет около 17 800 евро в детских садах, порядка 22 600–22 900 евро в начальной школе и примерно 24 700 евро в среднем образовании.

В текущем году минимальная ставка педагогов заморожена. Новое повышение минимальных ставок запланировано государством с 2027 года. При этом введена новая модель финансирования «Программа в школе», которая призвана сделать оплату труда более справедливой и независимой от числа учеников в конкретном самоуправлении.

Разумеется, не все зависит от одних педагогов – так, к примеру, в обществе Латвии падает интерес к чтению вообще. Представители МОН рассказали, что на это влияет – искусственный интеллект! Поэтому школы стараются мотивировать родителей к продолжению классического обучения. Так сказать – с дружбою, с книжкою, с песнею. В этом плане весьма характерны те хоровые акценты, которые ставят в МОН.

Неоднозначные новости для студенчества

На сегодня в Латвии работает 24 высшие школы и университета, а также 21 колледж. Всего в них обучается около 76,4 тысячи студентов.

Львиная доля (76,6%) учится в государственных учебных заведениях. Более 56% всех учащихся приходится на три крупнейших вуза страны: Латвийский университет, Рижский технический университет и Рижский университет имени Страдиня. В большинстве латвийских вузов (32 из 45) количество студентов, однако, не превышает одной тысячи человек.

Ирена Комарова, замдиректора Департамента высшего образования, науки и инноваций МОН, рассказала, что до конца этого года будут приняты новые правила финансирования вузов. Пока что документы проходят внутриведомственное согласование, а в сентябре их опубликуют. Отдельная рабочая группа продолжает аккредитацию высших учебных заведений.

Здесь г-жа Комарова упомянула проблему иммиграции, в т.ч. «нечестных» соискателей образования в ЛР, которые на самом деле просто едут к нам за лучшей жизнью.

Мы их теряем

МОН, коим ныне рулит представительница Национального объединения Илзе Индриксоне, руководствуется принципом: «Меньше образовательных учреждений – большая ответственность за качество в каждой школе». Динамика в этом смысле однозначна: за полтора десятилетия количество школ снизилось на 32%, профессиональных заведений – на 45%.

Единственное, что фактически не изменилось – число детских садиков: если в 2010 их было 591, то в 2025 – 594.