Трое жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением схода селевых потоков в Непале, однако еще 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести, сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии.

При этом у министерства пока нет информации о гражданах Латвии, которые были бы спасены непосредственно из зоны бедствия.

Департамент туризма Непала обновил список пропавших без вести. Сейчас в него включены все 33 гражданина Латвии, об исчезновении которых родственники сообщили Консульскому департаменту МИД.

В данных одного человека допущена ошибка, о чем была проинформирована почетный консул Латвии в Непале.

МИД также сообщил, что 29 августа от посольства Латвии в Китае поступила информация еще об одном путешественнике из Латвии, который находится в безопасности. Он путешествовал в составе группы из 80 человек, представлявших 19 стран.

Таким образом, в настоящее время МИД располагает информацией о трех гражданах Латвии, которые находились в Непале и не пострадали в результате стихийного бедствия.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс (AS), в свою очередь, написал в социальных сетях, что надежда найти пропавших людей живыми по-прежнему сохраняется, сообщал Bb.lv.