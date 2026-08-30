В Латвии из-за международных соревнований несколько недель в небе могут быть видны воздушные шары, сообщает LSM.

С 28 августа по 15 сентября согласовано вхождение летающих баллонов в воздушное пространство Латвии, сообщили в Агентстве гражданской авиации.

Воздушные шары были замечены над Илуксте, а также в Пелечской волости Прейльского края. Однако оснований для беспокойства у жителей нет.

Ближе к девяти вечера один такой шар пролетал севернее Аглоны (см. фото).

Шары принадлежат участникам престижных соревнований газовых аэростатов на Кубок Гордона Беннета, которые стартовали в Германии. В соревнованиях также участвует латвийский экипаж.

В воскресенье, 30 августа, ожидается вхождение в воздушное пространство Латвии шести воздушных шаров, предположительное место их приземления — в районе Резекне. За движением воздушных шаров можно также следить в приложении Flightradar24.