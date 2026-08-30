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Вычислили неделю года, когда латвийцы умирают чаще всего 0 994

Наша Латвия
Дата публикации: 30.08.2026
LETA
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В этом году в Латвии с января по начало августа умерло 15 582 жителя, что на 0,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года, свидетельствует информация Центрального статистического управления.

В том числе 7279 умерших были мужчинами, а 8303 - женщинами.

Большинство умерших - 2787 человек - были в возрасте от 85 до 89 лет.

Наибольшее число умерших в этом году было на седьмой неделе года, с 9 по 15 февраля, когда умер 621 житель. В среднем за одну неделю в Латвии в этом году умирало более 502 жителей.

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#здравоохранение #Латвия #демография #смертность #возраст #женщины #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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