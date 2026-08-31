1 сентября школьники вернутся за парты, а для многих родителей одним из ежедневно посещаемых сайтов снова станет «E-klase». С приближением нового учебного года в социальных сетях уже возобновляются и ежегодные дискуссии о том, нужна ли родителям платная версия «E-klase» и сколько разумно платить за такие дополнительные возможности.

На этот раз дискуссию в социальной сети «Threads» вызвала одна мама, которая, увидев предложение приобрести семейный комплект «E-klase», была удивлена ценой.

«24,86 € за семейный комплект E-klase! Реально не понимаю, за что такая большая сумма!?» — пишет она.

Пост быстро вызвал реакцию других родителей, и мнения разделились. Часть комментаторов признаёт, что вообще не видит большой необходимости в платной версии.

«Я тоже не понимаю, зачем это вообще нужно… Хоть за 5 евро. Ничего, кроме заявки на пропуск, я в E-klase не использую», — пишет одна мама.

Ещё одна комментаторша придерживается похожего мнения: «А зачем она вам? Без этого можно абсолютно спокойно обойтись».

И сама инициатор дискуссии указывает, что семья раньше уже приобретала платный комплект, однако у неё возник вопрос, почему теперь запрашиваемая сумма кажется значительно больше.

«Но разве в прошлом году не была та же самая услуга примерно вдвое дешевле? Мы ещё думаем, детям в прошлом году понравилось, покупали. Но сейчас я не совсем понимаю разницу», — пишет она. Она также отмечает, что в платной версии раньше всё равно видела рекламу, поэтому непонятно, что именно пользователь получает за большую плату.

Не все участники дискуссии считают цену чрезмерной. Одна мама подсчитала, что если разделить годовую плату по месяцам учебного года, то это неполные три евро в месяц. Она сама приобрела платный комплект, потому что этого хотят дети — там есть более широкий анализ успеваемости и проверочных работ, а также уведомления о новостях.

Другая мама тоже отмечает, что её детям особенно нравится функция уведомлений, потому что не нужно всё время проверять «E-klase» в ожидании новой оценки. Полезным кажется и рейтинг успеваемости, который может служить детям дополнительной мотивацией.

Ещё одна участница дискуссии напоминает, что это дополнительная услуга, предлагаемая частной компанией, которую семья может выбрать — покупать или не покупать.

Дискуссия о платных услугах «E-klase» не нова. LA.LV уже ранее писали о непонимании родителей, почему часть функций системы доступна только за плату.

Тогда представительница «E-klase» Зане Рашмане, с которой связался LA.LV, пояснила, что для поддержки системы не используются средства государственного бюджета.

«E-klase» — это проект частной инициативы, а деньги на поддержку системы, разработку и внедрение регулярных обновлений получают из абонентской платы и рекламы, ранее поясняла LA.LV представитель компании.

Тогда, в 2024 году, цена семейного комплекта составляла 19,86 евро за учебный год независимо от количества детей в семье. Компания поясняла, что цена рассчитана так, чтобы помочь покрыть расходы на поддержку и развитие «E-klase».

Одновременно «E-klase» подчёркивала — платный комплект не является обязательным, чтобы родители могли следить за учёбой ребёнка.

В бесплатной версии можно видеть оценки ребёнка, домашние задания, темы уроков и сообщения учителей, а также общаться с педагогами и другими родителями. Платная версия предлагает дополнительные удобства — более подробные обзоры проверочных работ, аналитику успеваемости и рейтинги, обзоры пропусков и успеваемости, а также различные возможности уведомлений.

Ранее представительница «E-klase» также указывала LA.LV, что платной версией пользуются примерно 30% семей, тогда как остальным хватает бесплатных возможностей.