Все больше семей в Латвии обращаются за помощью непосредственно в Детскую клиническую университетскую больницу. За первые семь месяцев этого года выросло как число амбулаторных визитов, так и количество обращений в Центр неотложной медицинской помощи.

В Детской больнице растет спрос на амбулаторную и неотложную помощь

За первые семь месяцев этого года в Детской клинической университетской больнице было обеспечено 255 207 амбулаторных визитов — на 3700, или 1,47%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь, в Центре неотложной медицинской помощи зарегистрировано 42 856 посещений — почти на 1000, или 2,31%, больше, чем за тот же период годом ранее.

Как сообщила агентству LETA представитель больницы Лива Сеглиня, увеличение объема амбулаторных услуг свидетельствует о том, что все больше детей получают необходимую помощь без госпитализации. Одновременно выросло число посещений Центра неотложной медицинской помощи, однако сократилось количество пациентов, доставленных Службой неотложной медицинской помощи. Это позволяет сделать вывод, что родители все чаще самостоятельно решают обращаться в Центр неотложной медицинской помощи Детской больницы, чтобы в случае острого заболевания ребенка или другой проблемы со здоровьем получить помощь специалистов.

Число случаев госпитализации в больнице немного сократилось и за первые семь месяцев этого года составило 8400. При этом средняя продолжительность лечения в стационаре уменьшилась с 4,59 до 4,48 дня.

Востребованной оказалась и услуга педиатра прямого доступа, которая позволяет семьям оперативно получить консультацию специалиста в то время, когда семейный врач недоступен. За первые семь месяцев было проведено 12 471 очная консультация педиатра по острым случаям, еще 3000 семей воспользовались дистанционными консультациями.

О высоком спросе на услуги больницы свидетельствует и объем работы Центра дистанционного обслуживания клиентов. За семь месяцев центр получил 161 515 входящих звонков — на 5000 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одновременно сократилось число отмененных визитов и улучшилось заполнение освободившихся мест для приема пациентов. В больнице объясняют это внедрением цифровых решений и инструментов искусственного интеллекта, которые используются для управления потоком записей на прием.

Председатель правления Детской больницы Валтс Аболс отмечает, что по сравнению с предыдущим годом вырос спрос на амбулаторные и неотложные услуги, а также улучшились опыт пациентов и эффективность лечебных процессов. По его словам, привлеченное в последние годы государственное финансирование и средства Европейского союза позволили быстрее внедрять решения, которые уже стали частью повседневного здравоохранения. Например, обеспечение и обслуживание долгосрочного сосудистого доступа в педиатрии стало оплачиваемой государством услугой, а цифровые решения для назначения лекарственных препаратов используются в повседневном лечебном процессе.

В рамках улучшения инфраструктуры больницы открыт Центр нейропсихического здоровья, модернизирован операционный блок, создан симуляционный учебный центр и отремонтированы отделения. В больнице также утверждена новая стратегия, которая, по словам Аболса, определяет ответственность больницы за систему охраны здоровья детей в Латвии.

Для повышения качества медицинской помощи детям и безопасности пациентов Центр методического руководства больницы разработал и перевел в цифровой формат несколько интерактивных инструментов для принятия клинических решений. Они доступны как медицинским специалистам, так и родителям.

В настоящее время доступен алгоритм действий при повышенной температуре у детей, алгоритм диагностики и действий при синдроме дефицита внимания и гиперактивности, а также руководство Детской интенсивной терапии для критических ситуаций. Еще несколько клинических алгоритмов находятся на стадии разработки, чтобы обеспечить единый, основанный на доказательствах подход к оказанию медицинской помощи детям по всей Латвии.

Собранные больницей данные опросов пациентов показывают, что пациенты и их семьи стали выше оценивать полученную помощь, коммуникацию и отношение персонала. За первые шесть месяцев этого года индекс готовности пациентов стационара рекомендовать больницу достиг 81,95 пункта — на пять пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 76,95 пункта.

Чтобы помочь семьям подготовиться к визиту и ориентироваться на территории больницы, создано цифровое «Руководство пациента». В нем содержится информация о том, как добраться до больницы, какие документы необходимо взять с собой, как подготовиться к обследованиям и что нужно знать о пребывании в стационаре. Руководство бесплатно доступно с любого смарт-устройства на сайте Детской больницы.

Статистика Детской больницы показывает постепенное смещение нагрузки в сторону амбулаторной и неотложной помощи без госпитализации. Одновременно больница расширяет цифровые сервисы и внедряет инструменты искусственного интеллекта, рассчитывая сделать получение медицинской помощи для семей быстрее и удобнее.