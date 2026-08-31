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И никаких матрешек: как междугородние электрички в Риге превратить в межрайонные 0 559

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: поезд
ФОТО: LETA

Бенс Латковскис в Neatkarīgā пишет о перспективах новой организации движения на Центральном вокзале.

Справедливости ради отметим, что «открытия» Латковскиса обсуждаются уже десятилетиями. Однако воз (поезд) и ныне там.

«До сих пор этот потенциал использовался недостаточно эффективно. Десятилетиями система пассажирских железнодорожных перевозок в Латвии работала по устаревшей схеме: поезд прибывал из Огре или Дубулты и простаивал на Рижском центральном вокзале по десять-двадцать минут. Из-за этого поезда становились непривлекательным вариантом для поездок через весь город – из одного конца Риги в другой.

Новая планировка вокзала, модернизированные платформы и современный подвижной состав наконец позволят реализовать то, что следовало сделать давным-давно: создать полноценную сеть городской железной дороги для Риги и ее окрестностей – по образцу немецких систем S-Bahn (например, в Мюнхене) – с маршрутами, проходящими сквозь город. В такой системе поезда не простаивают на Рижском вокзале, а лишь высаживают и забирают пассажиров, после чего сразу же продолжают путь.

Поездку из Золитуде или Иманты в Саркандаугаву или Кенгарагс можно было бы совершить без пересадок менее чем за двадцать минут. Благодаря единой системе оплаты проезда и согласованному расписанию железная дорога могла бы стать основой системы общественного транспорта Риги, превратив медленные маршруты Rīgas satiksme в подвозящий транспорт к железнодорожным станциям, а не в дублирующие линии, усугубляющие дорожные заторы».

«Для воплощения этого потенциала в жизнь сейчас не требуются десятки миллиардов из Брюсселя. Необходима лишь элементарная административная и политическая воля, чтобы согласовать интересы трех сторон: Министерства сообщения, компании Vivi и Рижской думы.

Новый Рижский центральный вокзал, возвышающийся рядом со зданием Министерства сообщения, служит наглядным памятником нашей политической мании величия и неумелому планированию. И все же именно Министерство сообщения способно превратить этот недостаток в преимущество: нужно лишь не допустить, чтобы новый вокзал превратился в очередной базар с матрешками (как это случилось с Центральным рынком), а создать на его базе современный центральный транспортный узел Риги».

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Автор - Пётр Телеграфов
Пётр Телеграфов
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