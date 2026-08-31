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Латвийским студентам обещают стипендию 180 евро в месяц – кому дадут? 1 440

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: студенты

Студенты латвийских вузов, обучающиеся очно на дневном отделении, могут подать заявку на получение социальной стипендии. Размер социальной стипендии составляет 180 евро в месяц, сообщили bb.lv в Госагентстве социального страхования.

На получение социальной стипендии в первом семестре 2026/2027 учебного года могут претендовать студенты латвийских вузов в возрасте до 25 лет включительно, обучающиеся очно на дневном отделении, соответствующие критериям получения социальной стипендии и получающие первое высшее образование:

  • по профессиональной программе высшего образования короткого цикла (уровень колледжа);

  • по программе высшего образования первого цикла (уровень бакалавриата) после получения среднего образования или профессионального высшего образования короткого цикла;

  • по программе высшего образования второго цикла, обучение по которой начинается после получения среднего образования (врач, стоматолог, фармацевт, ветеринарный врач — программы магистерского уровня с кодом 49).

Претендент на социальную стипендию должен соответствовать как минимум одному из следующих критериев:

  • Молодой человек 3+ — в Регистре физических лиц за одним из родителей студента зарегистрированы трое или более детей;

  • Родитель 3+ — в Регистре физических лиц за студентом зарегистрированы трое или более детей;

  • Сирота/оставшийся без попечения родителей — до достижения 18-летнего возраста студент был зарегистрирован в Регистре физических лиц как сирота или молодой человек, оставшийся без попечения родителей;

  • Инвалидность I или II группы — студент имеет I или II группу инвалидности;

  • Студент относится к домохозяйству, которому присвоен статус малоимущего или малообеспеченного.

Условия получения социальной стипендии

Для назначения социальной стипендии установлено несколько условий.

Успеваемость студента. При поступлении в вуз результат централизованного экзамена по математике на оптимальном уровне должен составлять не менее 30%, а по латышскому языку — не менее 40%. Во время учебы средневзвешенная оценка должна быть не ниже шести баллов, студент должен успевать по всем предметам и не иметь академических задолженностей.

Доходы студента. При оценке соответствия заявок по состоянию на 20 февраля совокупный доход студента за предыдущий налоговый год не должен превышать 17 760 евро брутто (1480 евро в месяц).

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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