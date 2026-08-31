Истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии на прошлой неделе дважды поднимались для опознания и сопровождения нарушивших правила полетов самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

24 августа истребители НАТО были подняты для опознания двух штурмовиков Су-24. Самолеты следовали с выключенными радиолокационными транспондерами, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

В тот же день воздушная полиция вылетала на перехват еще двух штурмовиков Су-24М. Они также летели с отключенными транспондерами, без планов полета и не выходили на связь с РЦУП.

Истребители НАТО в странах Балтии базируются на аэродромах в Литве и Эстонии.

Самолеты ВВС России обычно осуществляют перелеты в Калининградскую область, которая по суше со всех сторон окружена странами НАТО.