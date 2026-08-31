Су-24.
Истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии на прошлой неделе дважды поднимались для опознания и сопровождения нарушивших правила полетов самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
24 августа истребители НАТО были подняты для опознания двух штурмовиков Су-24. Самолеты следовали с выключенными радиолокационными транспондерами, без планов полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).
В тот же день воздушная полиция вылетала на перехват еще двух штурмовиков Су-24М. Они также летели с отключенными транспондерами, без планов полета и не выходили на связь с РЦУП.
Истребители НАТО в странах Балтии базируются на аэродромах в Литве и Эстонии.
Самолеты ВВС России обычно осуществляют перелеты в Калининградскую область, которая по суше со всех сторон окружена странами НАТО.
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