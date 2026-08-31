«В последние годы наблюдаются попытки усилить престиж латышского языка как единственного государственного языка Латвии. Однако иногда проявляется недостаток понимания: когда использование иностранных языков логично, а когда нелогично. Уже много раз подчеркивалось, что латвийское общество имеет право потребовать, чтобы все те люди, которые длительное время живут в нашей стране, независимо от того, какой у них родной язык, в повседневных ситуациях умели общаться на латышском языке.

Манипулятивные, вызывающие снисхождение истории о людях, которые годами и даже десятилетиями живут в нашей стране, но до сих пор вообще не владеют латышским языком, могут быть использованы для политической пропаганды, однако спустя 35 лет после восстановления независимости Латвии уже не кажутся правдоподобными.

Жителям Латвии приходится мириться и с такой ситуацией, что латышским языком не владеют курьеры, таксисты или представители других специальностей. Если человек живет и работает в Латвии, то в необходимом для выполнения профессиональных обязанностей объеме латышский язык можно выучить. С точки зрения бизнес-логики также недопустимо требовать, чтобы клиенты в своей стране говорили на иностранном языке с поставщиками услуг. И в данном случае неважно, какой это иностранный язык – английский, русский или какой-либо другой».

«В то же время ясно, что латышский язык не является и не будет языком международного общения, которым сейчас в западном мире является английский. В связи с этим нам, латышам, знание иностранных языков нужно. Но то, что мы владеем даже несколькими иностранными языками, не означает, что мы должны говорить на них в Латвии с каждым, кто не уважает наш государственный язык и даже не удосуживается поздороваться «Labdien!»».