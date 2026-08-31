Они затронут экзамены и оценивание, изучение иностранных языков, использование мобильных телефонов, дистанционное обучение, оплату труда педагогов, поддержку детей с особыми потребностями, а также порядок выдачи документов об образовании.

Одно из новшеств касается девятиклассников: в конце учебного года им предстоит государственная проверочная работа по естественным наукам. Она заменит прежнюю междисциплинарную работу, включавшую социально-гражданскую, естественно-научную и технологическую области. При этом вопрос минимального порога для сдачи централизованных экзаменов в 9-м классе пока окончательно не решен: действующие нормы предусматривают с 1 сентября порог в 20%, однако Министерство образования предлагает от него отказаться. Вопрос еще только планируют рассмотреть на ближайшем заседании правительства.

С 1 сентября завершается очередной этап постепенного отказа от русского языка как второго иностранного. Всем пятиклассникам и учащимся средней школы должна быть предоставлена возможность изучать как минимум два иностранных языка: один — официальный язык ЕС, второй — другой официальный язык ЕС или Европейской экономической зоны либо язык, предусмотренный межправительственными соглашениями. Те, кто уже начал изучать русский язык, смогут продолжить его до окончания соответствующей образовательной программы.

Расширяется и запрет на использование мобильных телефонов в школах. Если ранее он распространялся на дошкольников и учащихся до 6-го класса, то в новом учебном году будет действовать вплоть до 9-го класса включительно. Исключение возможно, если педагог разрешил использовать телефон в учебном процессе.

Вводятся более четкие правила комбинированного обучения. В детских садах, 1-х и 2-х классах дистанционные занятия будут допустимы только в случае угрозы, чрезвычайной или другой непредвиденной ситуации. Начиная с 3-го класса дистанционное обучение допускается в ограниченном объеме: до 5% учебного времени в 3-м классе, до 10% — в 4-6-х классах, до 15% — в 7-9-х и до 20% — в средней школе.

С нового учебного года шире начнет применяться новая модель финансирования зарплат педагогов «Programma skolā». Госфинансирование будет напрямую связано, в частности, с количеством учащихся в определенных группах классов. Если школа не соответствует установленным количественным критериям, часть расходов на зарплаты педагогов придется брать на себя учредителю (например, самоуправлению). При этом предусмотрены исключения для отдельных школ.

Изменится поддержка учеников с особыми образовательными потребностями. Необходимая информация о заключениях специалистов и мерах поддержки будет учитываться в Государственной информационной системе образования VIIS. Родителям не придется регулярно повторно предоставлять одни и те же документы. Индивидуальный учебный план должен быть разработан в течение 21 календарного дня после получения соответствующего заключения.

Школы также обязаны разработать планы непрерывности работы на случай угрозы или чрезвычайной ситуации. Кроме того, образовательным учреждениям предписано системно заниматься профилактикой насилия и обеспечением благополучия учащихся.

Есть изменения и в программе школьного питания «Молоко и фрукты для школы». Помимо свежих фруктов, овощей и молока, детям смогут бесплатно предлагать кефир и натуральный йогурт, а для учащихся 1-9-х классов раз в учебный год может проводиться дегустация меда.

Еще одно новшество: за счет госбюджета теперь одновременно можно будет осваивать только одну программу общего или профессионального образования. Те, кто уже начал обучение сразу по нескольким финансируемым государством программам, смогут их завершить на прежних условиях.

С 1 сентября все признанные государством документы об общем образовании будут оформляться и выдаваться только в электронном виде. При необходимости бумажную копию можно будет получить как производную от электронного документа.

Изменения затронут и высшее образование. С начала 2027 года во всех государственных вузах и колледжах начнут внедрять институциональную модель финансирования. Вузы получат больше свободы в определении количества учебных мест, а государственный заказ планируется теснее увязать с потребностями рынка труда, прежде всего в сфере образования, здравоохранения и STEM. Также постепенно внедряется новая система академической и исследовательской карьеры.