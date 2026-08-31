К настоящему времени родственники 20 пропавших без вести в Непале обратились в Государственную полицию Латвии и сдали образцы ДНК для возможного опознания погибших. В понедельник планируется взять образцы еще у пяти человек, сообщили в Государственной полиции.

Как сообщалось ранее, с воскресенья родственники пропавших в Непале могут обращаться в Государственную полицию для добровольной сдачи образцов ДНК, которые при необходимости будут использованы для идентификации погибших.

Почетный консул Латвии в Непале сообщил Министерству иностранных дел (МИД), что среди погибших, обнаруженных в пострадавшем от наводнения регионе, пока удалось идентифицировать лишь нескольких человек. Остальные тела находятся во временных местах хранения и больницах.

По информации властей Непала, многих погибших уже невозможно опознать из-за состояния останков. Дальнейшее их хранение создает риск распространения инфекций и возникновения эпидемий, поэтому ответственное ведомство округа Читван приняло решение о захоронении всех останков с соблюдением необходимых норм и уважением к погибшим.

Перед захоронением у каждого погибшего будут взяты и зарегистрированы образцы ДНК, следует из информации, полученной латвийским МИД.

Чтобы при необходимости ускорить идентификацию граждан Латвии, пропавших в Непале, их ближайших родственников первой степени родства — родителей и детей — призывают добровольно сдать образцы ДНК в Криминалистическом управлении Государственной полиции Латвии.

Сдать образцы можно в нескольких местах в Латвии. Для этого необходимо предварительно связаться с представителями Криминалистического управления, подтвердить свою личность и договориться о времени и месте сдачи.

В Риге и Рижском регионе договориться о сдаче образцов можно по телефону 67208733, в Видземском регионе — 64201342, в Курземском — 63404585, в Земгальском — 29211621, в Латгальском — 65403306. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ.

Как сообщалось, трое жителей Латвии не пострадали в результате вызванного наводнением оползня в Непале, однако еще 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.

26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, вследствие чего из ледникового озера хлынули вода и грязь. Стихийное бедствие привело к масштабным разрушениям в Непале и Китае.

По данным на утро понедельника, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 900 человек, еще 4793 числились пропавшими без вести.

Недалеко от эпицентра стихийного бедствия находилась и большая группа туристов из Латвии.