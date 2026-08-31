С 1 сентября движение на дорогах Латвии, особенно в окрестностях Риги, станет интенсивнее. Latvijas Valsts ceļi призывает водителей закладывать дополнительное время на дорогу, соблюдать ограничения возле школ и быть особенно внимательными к детям.

С началом нового учебного года автомобилистам рекомендуют выезжать раньше обычного. На улицах и дорогах станет больше детей, возобновят движение школьные автобусы, а транспортный поток, прежде всего в пригородах, заметно увеличится.

Особую осторожность водителей просят соблюдать в первые дни сентября, когда школьники после летних каникул вновь привыкают к ежедневному маршруту до школы.

В Latvijas Valsts ceļi (LVC) напоминают о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, в том числе ограничения скорости возле учебных заведений.

Родителям, в свою очередь, советуют еще раз напомнить детям основные правила поведения на дороге.

Во многих городах и населенных пунктах появилась новая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, которой школьники могут пользоваться по пути на занятия. Важно объяснить детям, как правильно и безопасно передвигаться по таким участкам.

Возле школ в Улброке и Икшкиле идут дорожные работы

Дополнительные сложности ожидаются в Улброке и Икшкиле, где ремонт ведется непосредственно возле школ.

В Улброке на дороге Улброка — Огре (P5), возле Улброкской средней школы, движение организовано по одной полосе и регулируется светофором. Проезд ремонтируемого участка может занять около 15 минут. Завершить работы планируется к концу ноября.

В Икшкиле на улице Сколас под путепроводом Даугавпилсского шоссе (A6) 1 сентября будут доступны две полосы движения. После этого и до окончания ремонта транспорт вновь будет двигаться по одной полосе поочередно в обоих направлениях. Полностью завершить работы планируется в 2027 году.

Ремонт продолжается на 45 участках дорог

Строительный сезон на государственных дорогах Латвии продолжается. Сейчас работы ведутся на 45 участках.

В окрестностях Риги ограничения действуют на Лиепайском шоссе (A9) от Бривкални до Кливес — с 0-го по 9,9-й километр, а также от Лиелупе до перекрестка с дорогой Елгава — Тукумс (P98) — с 24,37-го по 39,13-й километр.

Еще два ремонтируемых участка Лиепайского шоссе находятся между Блидене и кладбищем Пурвакрога — с 79,3-го по 87,51-й километр — и в Броцены, с 94,69-го по 94,94-й километр.

Наиболее значительные ограничения движения на государственных дорогах сейчас сохраняются в окрестностях Риги, Латгалии и Курземе.

Водителям рекомендуют учитывать не только увеличение транспортного потока с началом учебного года, но и продолжающиеся ремонты. Поэтому 1 сентября привычная дорога на работу или в школу может занять больше времени, чем обычно.