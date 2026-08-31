Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С началом учебного года водителей в Латвии предупредили о пробках и детях на дорогах 0 67

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пробки на дороге
ФОТО: LETA

С 1 сентября движение на дорогах Латвии, особенно в окрестностях Риги, станет интенсивнее. Latvijas Valsts ceļi призывает водителей закладывать дополнительное время на дорогу, соблюдать ограничения возле школ и быть особенно внимательными к детям.

С началом нового учебного года автомобилистам рекомендуют выезжать раньше обычного. На улицах и дорогах станет больше детей, возобновят движение школьные автобусы, а транспортный поток, прежде всего в пригородах, заметно увеличится.

Особую осторожность водителей просят соблюдать в первые дни сентября, когда школьники после летних каникул вновь привыкают к ежедневному маршруту до школы.

В Latvijas Valsts ceļi (LVC) напоминают о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, в том числе ограничения скорости возле учебных заведений.

Родителям, в свою очередь, советуют еще раз напомнить детям основные правила поведения на дороге.

Во многих городах и населенных пунктах появилась новая инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, которой школьники могут пользоваться по пути на занятия. Важно объяснить детям, как правильно и безопасно передвигаться по таким участкам.

Возле школ в Улброке и Икшкиле идут дорожные работы

Дополнительные сложности ожидаются в Улброке и Икшкиле, где ремонт ведется непосредственно возле школ.

В Улброке на дороге Улброка — Огре (P5), возле Улброкской средней школы, движение организовано по одной полосе и регулируется светофором. Проезд ремонтируемого участка может занять около 15 минут. Завершить работы планируется к концу ноября.

В Икшкиле на улице Сколас под путепроводом Даугавпилсского шоссе (A6) 1 сентября будут доступны две полосы движения. После этого и до окончания ремонта транспорт вновь будет двигаться по одной полосе поочередно в обоих направлениях. Полностью завершить работы планируется в 2027 году.

Ремонт продолжается на 45 участках дорог

Строительный сезон на государственных дорогах Латвии продолжается. Сейчас работы ведутся на 45 участках.

В окрестностях Риги ограничения действуют на Лиепайском шоссе (A9) от Бривкални до Кливес — с 0-го по 9,9-й километр, а также от Лиелупе до перекрестка с дорогой Елгава — Тукумс (P98) — с 24,37-го по 39,13-й километр.

Еще два ремонтируемых участка Лиепайского шоссе находятся между Блидене и кладбищем Пурвакрога — с 79,3-го по 87,51-й километр — и в Броцены, с 94,69-го по 94,94-й километр.

Наиболее значительные ограничения движения на государственных дорогах сейчас сохраняются в окрестностях Риги, Латгалии и Курземе.

Водителям рекомендуют учитывать не только увеличение транспортного потока с началом учебного года, но и продолжающиеся ремонты. Поэтому 1 сентября привычная дорога на работу или в школу может занять больше времени, чем обычно.

×
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: студенты
Изображение к статье: старый человек
Изображение к статье: Автомат по продаже средств гигиены
Изображение к статье: Первоклассники

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Во время обыска пограничники обнаружили в верхней одежде иностранки заточенный металлический прут длиной более полуметра.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Детская клиническая университетская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Озеро Онтарио - щит Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Стартовал масштабный конкурс туристической фотографии
Люблю!
Изображение к статье: Гроза, телебашня
Политика
1
Изображение к статье: Коллаж - целитель и весы Фемиды
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Во время обыска пограничники обнаружили в верхней одежде иностранки заточенный металлический прут длиной более полуметра.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Детская клиническая университетская больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Озеро Онтарио - щит Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео