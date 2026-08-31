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Синоптики рассказали, какой погодой нас проводит лето 0 33

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2026
LETA
Изображение к статье: мама с ребенком на пляже

В понедельник, 31 августа, кратковременный дождь ожидается лишь в отдельных районах Латвии, преимущественно на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Небо будет частично покрыто облаками. Ожидается слабый до умеренного юго-западный ветер, в первой половине дня в Курземе и Видземе его порывы будут достигать 13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +19 градусов в отдельных прибрежных районах до +25 градусов в Латгале.

В Риге в понедельник осадков не ожидается, временами будет светить солнце. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Воздух прогреется до +23 градусов.

Погоду определяет область пониженного давления. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1007 гектопаскалей на севере Курземе до 1013 гектопаскалей на юго-востоке Латгале.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура #давление
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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