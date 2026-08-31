Августовская буря этого года привела к беспрецедентным повреждениям электросетей и масштабным перебоям с электроснабжением по всей Латвии. Значительному числу потребителей пришлось ждать восстановления подачи электричества более 72 часов, сообщили bb.lv в Министерстве климата и энергетики.

«Люди, которые несколько суток оставались без электричества, не должны платить за услугу, которая в это время им не предоставлялась. Обязанность государства — обеспечить справедливое решение для жителей, которым пришлось ждать восстановления электроснабжения более 72 часов», — сообщили в Министерстве климата и энергетики (МКЭ).

В настоящее время нормативные акты предусматривают компенсацию за незапланированный перерыв в электроснабжении продолжительностью более 24 часов. Однако этот порядок не применяется, если отключение зарегистрировано в период, когда объявлено как минимум желтое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

Поэтому при длительных перебоях с электроснабжением, вызванных бурей или наводнением, компенсация потребителям Латвии автоматически не полагается.

МКЭ обсудил с руководством АО Sadales tīkls и АО Augstsprieguma tīkls принцип, согласно которому, если из-за бури или наводнения электроснабжение объекта потребителя отсутствует более 72 часов, за соответствующий месяц с потребителя не должна взиматься фиксированная плата за обеспечение подключения.

Отметим, что в министерстве только собираются готовить необходимые поправки к нормативным актам. Однако есть шанс, что после их принятия новый порядок будет применен уже к потребителям, пострадавшим от этой бури.

Как сообщал bb.lv, во время последнего шторма без электричества осталась каждая третья семья.