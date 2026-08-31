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В Латвии резко растет спрос на паллиативную помощь 1 323

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2026
TV3
Изображение к статье: старый человек
ФОТО: pixabay

Все больше жителей Латвии нуждаются в паллиативной помощи на дому. За последний год число получателей этой услуги выросло более чем на треть, поэтому государство дополнительно выделило свыше 12 млн евро, сообщает TV3.

Государство начало оплачивать паллиативную помощь по месту жительства менее трех лет назад. Благодаря этому неизлечимо больные люди могут провести последние дни дома, получая помощь мобильной бригады. Услуга предоставляется независимо от материального положения пациента — необходимы медицинские показания.

В организации Hospiss māja спрос за год вырос почти на 50%. Там отмечают, что многие пациенты по-прежнему обращаются слишком поздно — иногда всего за несколько дней до смерти. Это свидетельствует о недостатке информации о доступной помощи.

При этом возможности мобильных бригад ограничены. Медики и специалисты по уходу приезжают к пациенту, проводят необходимые процедуры, помогают с гигиеной и питанием, после чего отправляются к следующему человеку. Оставаться с больным на протяжении всего дня они не могут.

Особенно сложная ситуация складывается у одиноких пациентов и семей, в которых родственникам приходится совмещать работу с уходом за тяжелобольным человеком. Одним из решений могли бы стать стационарные хосписы, которые существуют во многих странах, однако в Латвии такой возможности пока нет.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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