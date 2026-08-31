Обеспечить «школьный минимум» для учащихся – дело отнюдь недешёвое в наше время. Поэтому многие латвийские самоуправления оказывают школьникам и студентам помощь. Однако суммы и условия у всех разные.

Школа-2026: родители потратят минимум 120–150 евро

Начнём с расходов, которые предстоят родителям, чтобы собрать своего ребёнка в школу. По данным опросов исследовательского центра Norstat, 64% родителей в Латвии в 2026 году тратят на покупку школьных товаров, одежды и обуви от 100 до более чем 500 евро.

Примерно 37% родителей стараются уложиться в бюджет до 100 евро, однако реальные расходы показывают, что минимально необходимо от 120–150 евро при выборе самых дешёвых товаров и до 250 евро и более для полноценных сборов.

Одежда и обувь: 50–150 евро (школьная форма, сменная обувь, спортивная форма).

Канцелярские товары: 20–50 евро (тетради, ручки, пенал, краски, альбомы).

Рюкзак: 25–70 евро в зависимости от качества и ортопедических свойств.

Дополнительные сборы: 15–40 евро (рабочие тетради по отдельным предметам, нужды класса и пр.).

К сожалению, размеры одноразовой помощи для школьников самоуправления в последние годы не пересматривали. Но даже 20 евро — это, конечно, лучше, чем ничего. Приведем некоторые примеры.

В Риге дают по 50 евро. Но только бедным

В Риге «школьные» пособия предоставляются только на учащихся из нуждающихся (trūcīgas) и малообеспеченных (maznodrošinātas) семей, которые задекларированы и проживают в столице.

Срок подачи заявления — до 31 октября. Но муниципалитет рекомендует делать это своевременно, «чтобы избежать неожиданных проблем с подачей необходимых документов в последний момент».

«К 31 июля текущего года это пособие уже было предоставлено 201 человеку, выплаты составили 10 050 евро», — сообщила Антра Габре, координатор проектов Департамента внешних коммуникаций Рижского самоуправления.

Это, кстати, меньше, чем в прошлом году. В 2025 году за тот же период пособия уже получили 289 человек — всего на 14 450 евро. То ли рижане стали богаче, то ли Рижская дума особо не рекламирует возможности получения помощи.

Как бы то ни было, выплаты начинаются с 5-летних детсадовцев и продолжаются до учащихся в возрасте до 21 года.

Что важно: 50 евро полагается на КАЖДОГО ученика в такой семье.

Куда обращаться: в Рижскую социальную службу с заявлением. В течение месяца после получения всех документов служба должна принять решение о предоставлении или отказе в выплате.

Что стоит учесть: из-за дороговизны жизни в столице «порог» для нуждающихся и малообеспеченных в Риге, которые сейчас имеют право на различную помощь, довольно велик (с 1 января 2026 года он несколько вырос):

порог дохода НУЖДАЮЩЕГОСЯ в Риге — до 425 евро для первого или единственного члена домохозяйства и до 298 евро для других домочадцев;

порог дохода МАЛООБЕСПЕЧЕННОГО человека в Риге составляет до 680 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 476 евро для других лиц в домохозяйстве.

Таким образом, в Риге семья из четырех человек может быть признана нуждающейся, если все ее доходы не превышают 1319 евро в месяц. В свою очередь, малообеспеченные – это те, кто получают менее 2108 евро в месяц.

Чтобы узнать адрес ближайшего Центра социальной помощи и социальных служб в Риге, а также получить дополнительную информацию, можно позвонить по номеру 1201.

В Юрмале учебное пособие — 100 евро для всех

Сумма в 100 евро в год на каждого ребёнка (в возрасте от полутора до 25 лет) выплачивается в Юрмале при следующих условиях:

ребёнок должен быть задекларирован на территории Юрмалы не менее 12 месяцев подряд;

при освоении соответствующих образовательных программ;

независимо от материального положения семьи — помогают всем.

Куда обращаться: подать заявление можно через официальные каналы самоуправления один раз в календарный год — с 1 января по 31 декабря.

В отличие от Риги, помощь могут получать также и студенты вузов в возрасте до 25 лет.

Как сообщает дума Юрмалы, в 2025 году самоуправление обеспечило это 100-евровое пособие для 6 983 человек на общую сумму 698,3 тыс. евро. То есть его получили на 300 человек больше, чем годом ранее (в 2024 году было 6 658 учащихся-получателей). Что очевидно: за год в «городе на волне» учащейся молодёжи прибавилось.

Вентспилс — 35–40 евро

«Вентспилсская социальная служба оказывает материальную поддержку на приобретение учебных пособий нуждающимся и малообеспеченным домашним хозяйствам, в которых есть школьники», — сообщает ventspils.lv.

Эта помощь предоставляется один раз в год в следующем размере:

для детей, обучающихся в дошкольном учебном заведении, — 35 евро;

для учащихся в общеобразовательном учреждении или учреждении среднего профессионального образования — 40 евро.

Для сирот это пособие в Вентспилсе больше — от 75 до 150 евро.

Для получения пособия один из родителей ребёнка, опекун или сам обучаемый (с 18 лет) должен подать в социальную службу заявление. Дополнительная информация: по телефонам 63601210, 63663001.

Цесис — 30 евро

Эта помощь назначается в начале нового учебного года в основных или средних учебных заведениях (с 1 по 12 класс) или в профессионально-технических учебных заведениях. Подавать заявление можно с 1 июля по 30 сентября.

Это пособие в 30 евро предназначено:

для детей из бедных и малообеспеченных семей;

детей с ограниченными возможностями;

детей из многодетных семей;

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 24 лет.

Лиепая — 30 (+20) евро

С 1 сентября все первоклассники в Лиепае, которые начнут в этом году обучение в одной из общеобразовательных школ города, смогут получить пособие в размере 30 евро на начало школьных занятий. Эта помощь полагается любому первокласснику в Лиепае независимо от того, где задекларирован ребёнок.

Но это ещё не всё. До 30 сентября продолжается также приём заявлений на получение пособия «на приобретение учебных принадлежностей для семей с детьми» в размере 20 евро. (К 18 августа в Лиепае на эту поддержку уже поступило 602 заявления).

20 евро на каждого ребёнка со 2 по 12 класс могут получать домохозяйства, которые задекларировали место жительства в Лиепае и в семьях которых воспитывают:

не менее трёх детей;

детей с инвалидностью;

детей, находящихся под опекой по решению сиротского суда;

все семьи, для которых в период с 1 июля по 30 сентября 2026 года установлен статус нуждающегося домохозяйства.

Оба пособия выплачиваются в течение одного месяца со дня получения заявления путём перечисления на указанный в нём расчётный счёт в кредитном учреждении. Телефоны для дополнительной информации: 63 489 655 или 63 489 649.