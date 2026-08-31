Министерство образования и науки Латвии в последний момент изменило предложенные правила исправления оценок в основной школе.

Если еще утром 31 августа предполагалось разрешить ученикам 7–9-х классов исправлять до половины итоговых оценок, то в новой редакции проекта планку снизили до одной трети. При этом новые правила хотят распространить уже на учеников с 4-го класса. Окончательное решение правительство должно принять 1 сентября.

Еще утром в понедельник проект поправок предусматривал, что учащиеся 7–9-х классов смогут исправить как минимум одну, но не более половины полученных суммативных оценок. Однако накануне заседания правительства документ был изменен.

В его последней редакции предлагается разрешить ученикам 4–9-х классов исправлять не более трети суммативных оценок, полученных по соответствующему учебному предмету. Каждую оценку, выбранную для улучшения, можно будет исправить только один раз.

При расчете одной трети от общего количества суммативных оценок будет применяться математическое округление до целого числа.

При этом конкретный порядок исправления оценок школы смогут определять самостоятельно. В частности, учебное заведение будет решать, какие именно оценки ученик сможет улучшить, каким образом это можно будет сделать и в какие сроки.

Для учеников 1–3-х классов правила будут другими

Учащимся 1–3-х классов планируется предоставить возможность в течение учебного года улучшать полученные по предметам суммативные оценки. Каждую такую оценку также можно будет исправить один раз.

В аннотации к проекту говорится, что для детей этого возраста подход к улучшению оценок должен быть ориентирован прежде всего на своевременную поддержку непосредственно в процессе обучения. Особое внимание предполагается уделять закреплению базовых навыков и содействию прогрессу ребенка в учебе.

В предыдущей редакции проекта правила выглядели иначе: предполагалось, что ученикам 1–6-х классов по каждому учебному предмету в течение учебного года должна быть предоставлена возможность улучшить как минимум один суммативно оцениваемый результат.

Министерство образования и науки (IZM) поясняет, что в 1–3-х классах возможность исправления должна стать частью поддержки ребенка во время учебного процесса. В первую очередь речь идет о закреплении основных навыков и стимулировании дальнейшего прогресса ученика.

Кроме того, школьнику планируется предоставить возможность улучшить суммативную оценку за достижение результата обучения, которая указывается в табеле.

Почему для старших школьников вводят ограничение

Для учащихся 4–9-х классов предлагается найти баланс между возможностью улучшить результат обучения и необходимостью сохранить значение суммативного оценивания.

В Министерстве образования объясняют, что ограничение в одну треть вводится для того, чтобы исправление оценок не превратилось фактически в параллельную систему повторного оценивания.

При этом школы будут обязаны обеспечить всем ученикам равные права на улучшение суммативных оценок — независимо от их общей успеваемости или от того, какую оценку школьник получил первоначально.

Исправление оценки должно рассматриваться как продолжение процесса обучения. Его предполагается связать с обратной связью от педагога, выполнением дополнительных учебных заданий, посещением консультаций или другими мероприятиями, направленными на совершенствование знаний и навыков ученика.

Для детей с особыми потребностями — отдельный порядок

Особые правила предусмотрены для учащихся со специальными потребностями, для которых разработан индивидуальный план освоения образовательной программы.

Порядок улучшения их суммативных результатов будет применяться с учетом поддержки, предусмотренной индивидуальным планом, а также особенностей организации учебного процесса для конкретного ребенка.

От обязательного «веса» оценок хотят отказаться

Проект поправок предусматривает еще одно существенное изменение — отказ от обязательного принципа взвешивания суммативных оценок.

В дальнейшем педагог сможет присваивать различным суммативным оценкам разный вес, если это будет педагогически обоснованно. Однако конкретный порядок должна будет установить сама школа.

После вступления поправок в силу учебным заведениям придется уточнить свои внутренние правила оценивания.

Школы при этом сохранят автономию в вопросе организации исправления конкретных оценок, однако будут обязаны обеспечить объективность оценивания, чтобы итоговая оценка отражала реальные учебные достижения школьника.

Решение — уже 1 сентября

Вопрос об изменениях в государственном стандарте основного образования правительство Латвии рассмотрит во вторник, 1 сентября, следует из повестки заседания.

Таким образом, предложенная система стала строже по сравнению с первоначальным вариантом: ученикам 4–9-х классов хотят разрешить исправлять максимум треть суммативных оценок вместо ранее обсуждавшейся возможности исправлять до половины. В то же время школы получат значительную свободу в определении того, как именно будет проходить пересдача, а для младших школьников сохранится более гибкий подход, ориентированный прежде всего на помощь в освоении материала.