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В Риге открылся Сад памяти о десятках рижан, погибших 13 лет назад 0 82

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сад памяти.

В понедельник в Золитуде, на улице Приедайнес, 20A, был открыт Сад памяти, посвященный памяти трагических событий 21 ноября 2013 года.

На мероприятие собрались около 100 человек, многие пришли с цветами и свечами. В нем приняли участие родственники погибших.

Мемориал расположен на территории площадью 0,8 гектара. В основе идеи — создание места, где пострадавшие в трагедии и родственники погибших смогут беспрепятственно проводить памятные мероприятия и оставаться в тишине.

В пространстве Сада памяти свободно расположены 54 полированные сферические конструкции из нержавеющей стали различного размера с зеркальной поверхностью. Количество шаров совпадает число жертв трагедии.

Сад окружает прилегающий парк, который соединяет мемориал с городской средой и, как бы, создает переход между тишиной и ритмом повседневной жизни.

Финансирование проекта Сада памяти составило почти два миллиона евро. Деньги выделены из бюджета Рижского самоуправления.

Как сообщалось, 21 ноября 2013 года в Золитуде в результате обрушения здания торгового центра «Maxima» погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы.

Строительные эксперты пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неправильного расчета нагрузок на конструкции крыши, в результате чего она обрушилась.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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