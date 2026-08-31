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В Золитуде открыт Сад памяти в честь погибших в трагедии 2013 года 0 70

Наша Латвия
Дата публикации: 31.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трагедия в Золитуде
ФОТО: LETA

В Золитуде на месте, связанном с одной из самых тяжелых трагедий в современной истории Латвии, появился Сад памяти. Его центральными элементами стали 54 зеркальные сферы — по числу людей, погибших при обрушении магазина Maxima.

В понедельник в Золитуде, на улице Приедайнес, 20A, был открыт Сад памяти, посвященный трагическим событиям 21 ноября 2013 года.

На церемонию пришли около 100 человек. Многие принесли цветы и свечи. В мероприятии приняли участие депутаты Рижской думы, родственники погибших, представители Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и Государственной полиции.

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Пресс-фото.

На церемонии выступили мэр Риги, начальник VUGD генерал Мартиньш Балтманис, руководитель Центра поддержки бригад NMPD «Иманта» Сармите Лейтане, а также авторы Сада памяти — Индра Озола, Ингуна Эллере и Игорс Губенко. В мероприятии также принял участие хор Rātspuni.

54 зеркальные сферы

Мемориал занимает территорию площадью 0,8 гектара. Его концепция предусматривает создание пространства, где пострадавшие в трагедии и родственники погибших смогут спокойно проводить памятные мероприятия и оставаться наедине со своими воспоминаниями.

В пространстве Сада памяти свободно размещены 54 зеркальные сферы разного размера, изготовленные из полированной нержавеющей стали. Их количество соответствует числу погибших в Золитудской трагедии.

По периметру сада высажены растения. Мемориальное пространство окружает прилегающий линейный парк, связывающий его с городской средой и создающий своеобразный переход между тишиной места памяти и повседневным ритмом города.

Первоначальное финансирование проекта составляло почти два миллиона евро, позднее дополнительно было выделено еще 11 131 евро. Средства предоставлены из бюджета Рижского самоуправления.

Напомним, вечером 21 ноября 2013 года в Золитуде обрушились конструкции торгового центра Maxima. В результате трагедии погибли 54 человека, еще несколько десятков получили тяжелые травмы.

Эксперты пришли к выводу, что причиной трагедии стали ошибки при расчете нагрузок на конструкции крыши, что привело к ее обрушению.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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