В настоящее время регулярные международные пассажирские перевозки автобусами из Латвии в Россию осуществляются только по одному маршруту, сообщили в Дирекции автотранспорта (ATD).

Ежедневные рейсы в Москву выполняет компания Norma-A, работающая под брендом Ecolines. Разрешение на обслуживание этого маршрута действует до 9 января 2027 года. В ATD подчеркнули, что уже почти год отклоняют заявления на открытие новых маршрутов в Россию и Беларусь, а также на продление или изменение действующих разрешений. Такое решение объясняется соображениями национальной безопасности.

В дирекции также отметили, что перевозчики из разных стран нередко сотрудничают при обслуживании маршрутов. Поэтому, если страны Балтии не договорятся о совместном прекращении пассажирского автобусного сообщения с Россией и Беларусью, путешественники смогут пользоваться стыковочными маршрутами через Литву и Эстонию.

Еще в сентябре прошлого года из Латвии выполнялись автобусные пассажирские перевозки по четырем маршрутам в Россию и по трем — в Беларусь.

Ранее Национальное объединение (NA) призвало полностью прекратить пассажирское сообщение с Россией и предложило Министерству сообщения не продлевать перевозчикам разрешения на выполнение регулярных рейсов в эту страну.

По данным NA, в первом полугодии 2026 года по маршруту Рига — Москва было перевезено 9079 пассажиров. В начале лета спрос вырос: в июне количество пассажиров увеличилось более чем на четверть по сравнению с январем. В партии считают, что одновременно растут и связанные с такими перевозками риски для безопасности.

Министерство сообщения уже представило на согласование поправки к правилам Кабинета министров. Они предусматривают возможность запретить выдачу новых разрешений, перерегистрацию действующих или аннулировать уже выданные разрешения на автобусные пассажирские перевозки, в том числе транзитные, в Россию и Беларусь, если они создают угрозу национальной безопасности Латвии.

С 1 ноября прошлого года перевозчикам уже запрещено выполнять международные нерегулярные автобусные рейсы через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы.

Согласно распоряжению правительства, до 31 октября 2026 года Государственная пограничная охрана должна не допускать такие перевозки через пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово.

Под нерегулярными перевозками понимаются разовые автобусные поездки по заранее определенному маршруту — например, экскурсии, поездки на спортивные соревнования, театральные представления, Праздник песни и другие мероприятия.

ATD отвечает за реализацию государственной политики в области международных автоперевозок, лицензирование коммерческих перевозчиков и планирование общественного транспорта.