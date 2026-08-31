С началом нового учебного года все первоклассники Латвии получат специальный «паспорт», который должен помочь детям обсуждать с родителями и учителями происходящее в школе. В нем рассказывается о правах и обязанностях ребенка, безопасности, отношениях со сверстниками и о том, куда обращаться за помощью.

Центр защиты детей (BAC) рассчитывает, что «паспорт прав и обязанностей ребенка», который получат все латвийские первоклассники, поможет наладить разговор между детьми, родителями и педагогами о школьной жизни, отношениях, правах, обязанностях и безопасности. Об этом представители BAC сообщили в понедельник на пресс-конференции.

Заместитель руководителя BAC по вопросам развития и международного сотрудничества Лиене Каулиня-Бандере отметила, что подобного материала в Латвии до сих пор не было.

Начало школьной жизни нередко становится для ребенка эмоционально сложным периодом: после детского сада он попадает в совершенно новую среду, и привыкнуть к ней бывает непросто.

Новый «паспорт» должен помочь ребенку понять, чего он может ожидать от себя и окружающих, а также научиться говорить о безопасности, отношениях и получении помощи. Особенно важно, подчеркнула Каулиня-Бандере, чтобы ребенок знал, к кому обратиться, если в школе возникнут проблемы.

Дети далеко не всегда сразу рассказывают взрослым о том, что с ними произошло, а разговор с родителями иногда так и не начинается. «Паспорт» может стать поводом для такой беседы: ребенок обращает внимание на определенную тему или изображенную ситуацию и начинает обсуждать ее со взрослым.

Материал предназначен не только для детей, но также для родителей и педагогов.

Родителям дадут инструкцию

Вместе с «паспортом» родители, опекуны и приемные семьи получат методические рекомендации по его использованию. В них собраны практические советы о том, как вести разговор с ребенком, примеры вопросов и рекомендации, позволяющие связать представленные в «паспорте» ситуации с повседневной жизнью школьника.

BAC советует не пытаться изучить весь материал за один раз. Одной беседе рекомендуется посвящать примерно пять-десять минут и обсуждать две-четыре страницы.

Сначала взрослому и ребенку предлагают вместе рассмотреть иллюстрацию, затем прочитать текст, сопоставить описанную ситуацию с повседневным опытом ребенка и обсудить возможные варианты действий.

Представители Центра защиты детей подчеркнули, что разговоры на важные для ребенка темы необходимо начинать заранее, не дожидаясь возраста, когда он сам решит заговорить о них.

Задача родителей — помочь ребенку включиться в разговор, поддержать его и объяснить возможные действия, одновременно создавая ощущение безопасности: ребенок должен понимать, что имеет право задавать вопросы, сомневаться и рассказывать о происходящем.

Что объяснят первоклассникам

В «паспорте» понятным для детей языком рассказывается, что они имеют право находиться в безопасности, учиться, отдыхать, выражать свое мнение, получать помощь и быть защищенными от насилия.

Одновременно детям напоминают об обязанностях: уважать окружающих, бережно относиться к вещам, соблюдать правила и ответственно вести себя в интернете.

Детей также призывают определить взрослых, которым они доверяют, и обязательно рассказывать им, если кто-либо причиняет им вред, пугает или заставляет чувствовать себя некомфортно.

В материале отдельно подчеркивается, что ребенку не нужно «заслуживать» свои права. При этом своими поступками он помогает защищать права других людей.

Дети боятся реакции родителей на оценки

Заместитель руководителя BAC по вопросам консультативной поддержки, методического руководства и аналитики Анда Саулюна рассказала, что дети звонят на телефон доверия в том числе из-за тревоги, связанной с учебой, и страха перед реакцией родителей на полученные оценки.

Поэтому особенно важно сотрудничество между родителями, педагогами и самими детьми.

Представители BAC признали, что и педагоги иногда могут сказать ребенку неподобающие вещи. Если у учителей возникают вопросы или сомнения, они также могут обращаться на телефон доверия. Такая возможность предусмотрена и для родителей.

Телефон доверия для детей и подростков 116111 работает круглосуточно и бесплатно, предоставляя психологическую и информационную поддержку детям, подросткам и их родителям. Помощь также доступна в онлайн-чате на сайте Центра. Если существует угроза жизни, здоровью или безопасности ребенка, необходимо звонить по номеру 112.

В школы направят команды специалистов

На пресс-конференции BAC сообщил еще об одной готовящейся инициативе. Центр планирует помогать учебным заведениям выявлять и снижать риски, связанные с проблемным поведением детей и зависимостями.

Предполагается, что школы будут посещать специальные команды, в состав которых войдет в том числе специалист в области наркологии. Педагогам должны предоставить практические инструменты для работы с детьми, столкнувшимися с риском зависимости.

Более подробную информацию BAC обещает предоставить после разработки конкретных решений.

«Паспорт прав и обязанностей ребенка» и методические рекомендации будут доступны также в электронном виде — их можно будет бесплатно скачать на сайте BAC в разделе для родителей.

Материалы разработаны в рамках реализуемого Центром защиты детей проекта Европейского социального фонда Plus, посвященного повышению профессиональной квалификации в вопросах защиты прав детей и усилению ответственности их законных представителей.

Общая стоимость проекта составляет 7,92 млн евро, из которых 6,73 млн евро — финансирование ESF+, а еще 1,19 млн евро выделено из государственного бюджета.