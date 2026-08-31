Внимание жителей Риги в социальных сетях привлек необычный автомат, установленный на первом этаже торгового центра. В нем можно приобрести различные товары, которые могут пригодиться в повседневной жизни.

Об автомате в социальной сети Threads рассказала женщина, опубликовавшая также его фотографию. По ее мнению, подобное решение могло бы быть особенно полезным в ситуациях, когда что-то срочно понадобилось ночью, а аптеки уже закрыты. Женщина считает идею хорошей и предлагает устанавливать такие автоматы в местах, где к ним можно было бы получить свободный доступ и в ночное время.

В комментариях пользователи положительно оценили эту идею. Один из них отметил, что такие автоматы особенно пригодились бы, когда аптека уже закрыта, а что-то необходимо срочно. Другие поделились опытом использования подобных автоматов за границей. Одна женщина написала, что уже встречала их в других странах и рада, что теперь такое решение появилось и в Латвии.

В то же время некоторые комментаторы считают, что ассортимент стоило бы расширить товарами, которые могут понадобиться в непредвиденных ситуациях. В качестве примера упоминались обезболивающие препараты, однако другие пользователи напомнили, что в Латвии действуют определенные ограничения на продажу лекарств.

Сейчас в автомате представлены главным образом пищевые добавки, пластыри, средства гигиены и другие товары, для приобретения которых не требуется консультация фармацевта.