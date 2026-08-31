В первый день нового учебного года, 1 сентября, все пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев Rīgas satiksme смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно. Регистрировать поездку не потребуется. Такая льгота предусмотрена обязательными правилами Рижской думы.

Одновременно с началом нового учебного года и завершением летнего сезона общественный транспорт Риги постепенно перейдет на осеннее расписание.

С 1 сентября осеннее расписание начнет действовать на маршрутах трамвая №1, автобуса №3, а также троллейбусов №4 и №17.

Кроме того, с 31 августа по рабочим дням и с 5 сентября по выходным изменится расписание автобусов №36 и №58.

Автобусы маршрута №58 больше не будут следовать до Вецаки и вернутся на основной маршрут «Пурвциемс — Вецмилгравис».

Небольшие изменения также предусмотрены в расписании автобуса №56.

Rīgas satiksme желает всем школьникам успешного начала нового учебного года и хороших оценок.