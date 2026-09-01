Почему коноплю сейчас называют марихуаной и считают наркотиком? А ведь в 60-е годы в колхозах ее засевали на 20% всех полей. Помню, как мы с мамой собирали семена, из которого нам делали вкуснейшее зеленого цвета конопляное масло...

С точки зрения биологии и конопля, и марихуана принадлежат к одному семейству растений – Cannabis, рассказыват ботаник Валентина ПОЛИКСЕНОВА.

Единственное различие между ними заключается в содержании тетрагидроканнабинола (ТГК) – вещества, вызывающего наркотический эффект. Промышленную (техническую) коноплю действительно повсеместно сеяли в СССР.

Содержание ТГК в ней ничтожно мало (менее 0,1%), поэтому она безопасна и была разрешена для выращивания. В советские годы она была стратегическим сырьем: из её прочного волокна (пеньки) делали веревки, шпагаты, парусину и ткани, а жмых шел на корм скоту.

Марихуана – это наркотический продукт, который получают исключительно из соцветий и листьев особых южных сортов конопли, богатых ТГК. Что же касается конопляного масла из нашего детства, то оно не имело и не имеет никакого отношения к наркотикам.

Его делают исключительно из семян конопли, в которых ТГК не содержится вообще (независимо от сорта растения). Сегодня конопляное масло холодного отжима свободно продается в магазинах как ценный суперфуд, богатый полезными жирными кислотами омега-3 и омега-6.