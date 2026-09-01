Часть инвалидов освободят от «платы фармацевта»

В сентябре люди с инвалидностью I группы смогут получить освобождение от платы фармацевта за ВСЕ рецептурные лекарства.

Чтобы обеспечить поддержку этого решения, в систему э-здравоохранения должны ввести автоматический учёт статуса инвалидности и окончательный расчёт цен на рецептурные препараты.

Напомним: с 1 июля текущего года государство покрывает «плату фармацевта» за лекарства для населения, если цена упаковки в аптеке не превышает 10 евро.

Транспорт: на учёбу без пересадок

С 1 сентября в Риге запускаются новые рейсы, обновлённый 7-й трамвай и «автобус для школьников» — спецмаршрут 18A для учащихся из Дарзини.

Автобус отвезет к знаниям

После протестов местного населения и сбора подписей из Дарзини в Кенгарагс запускается новый автобус 18A.

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme (RS) к началу нового учебного года таким образом решило проблему школьников из микрорайона Дарзини, которым приходится добираться на уроки в школы Кенгарагса: начиная с 1 сентября по рабочим дням часть рейсов автобуса № 18 продлят до перекрёстка улиц Прушу и Латгалес.

Чтобы родители и дети не путались в расписании, удлинённые спецрейсы получат литеру «А» — 18A.

Утром из Дарзини пойдут три специальных рейса: в 7:11, 7:38 и 8:08. Они довезут школьников прямо до узла пересадок «Кенгарагс» и поедут дальше по новому кругу.

После уроков автобус заберёт детей обратно: от пересадочного пункта «Кенгарагс» в сторону Дарзини запланировано четыре дневных рейса — в 13:28, 14:26, 15:04 и 15:46.

Перетряска расписаний: от 7-го трамвая до Пурвциемса

Рижские транспортники решили заодно «подкрутить» график и на других линиях.

С 1 сентября меняется график движения трамвая № 7 по выходным дням, а также расписание автобусов № 31, 45, 48 и 49 (как по будням, так и по выходным).

Жителей Пурвциемса тоже ждут небольшие новшества. Для автобусов № 31, 45, 48 и 49 в обоих направлениях на улице Дзелзавас введут остановку «Улица Илукстес» (Ilūkstes iela), где сейчас подбирают пассажиров только троллейбусы № 17, 23 и 35.

Стартует новая порция реформ в школах

Среди ключевых новшеств для школьников Министерство образования и науки анонсировало нынешним летом (после прихода нового правительства), в частности, такие:

Введение централизованного экзамена по естественным наукам (химия, физика, биология, география) для выпускников 9-х классов.

Право на исправление оценок: ученикам должна быть официально гарантирована возможность исправить как минимум одну важную проверочную работу по каждому учебному предмету, чтобы улучшить итоговую годовую оценку.

Военное обучение для «удалёнщиков»: с 1 сентября 2026 года предмет «Государственная оборона» становится строго обязательным также для школьников, которые учатся на вечерних отделениях или дистанционно. Программа для них предусматривает 56 часов теории удалённо и 38 часов очных практических занятий.

В Латвии и Украине можно обменять права без экзаменов

Вступает в силу соглашение между Латвией и Украиной о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, которое позволит обменивать права, выданные в обеих странах, на водительское удостоверение другого государства без сдачи экзаменов по вождению, сообщает Министерство сообщения.

В Латвии учреждением, ответственным за обмен водительских удостоверений, является Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД).

Чтобы обменять выданное на Украине водительское удостоверение на латвийское, водителю нужно будет лично явиться в любой региональный центр обслуживания клиентов ДБДД, имея при себе документ, удостоверяющий личность, и обмениваемые права. Перед обменом удостоверения необходимо пройти медицинский осмотр.