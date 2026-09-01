2 сентября 2026 года вспоминается ветхозаветный пророк Самуил. В народе этот день носит название Самойлов. День считается типично мужским, принято хорошенько кормить своих мужчин. Идеальный вариант обеда — жареный картофель с грибами и все варианты блюд из свеклы.

О чем вспоминают в Церкви 2 сентября 2026 года

Самуил жил в XI веке до нашей эры. Он был последним, пятнадцатым из судей московских. Тогда судьями называли самых знаменитых и пользующихся наибольшим авторитетом израильтян. В переводе его имя значит «выпрошенный у Бога» или «услышанный богом».

Причина в том, что мать его долго не могла зачать ребенка, много молилась о возможной беременности и дала обет посвятить своего ребенка Господу. Потому, когда мальчику исполнилось 3 года, мать пошла в Силом и отдала ребенка на попечение первосвященника Илия. С самого раннего возраста он отличался от своих предков провидчеством и глубочайшей верой.

Уже в 12 лет Самуилу было важное откровение, о котором он сказал своему учителю, — он сообщил, что весь дом его будет иметь проблемы, потому что Илий не контролирует своих сыновей. И так и случилось, пророчество сбылось. Филистимляне, воспользовавшись ослаблением страны из-за бездействия Илия, одержали над израильским народом победу, убили 30 тысяч израильтян и захватили Ковчег завета. Илий от горя скончался. А на его место был поставлен Самуил. Тогда пророк собрал народ на большое покаяние.

При Самуиле страна вернулась в нормальное состояние — израильтяне вернули себе захваченные при Илии города, а филистимляне сами возвратили ковчег. Самуил поставил судьями над Израилем своих сыновей Иоиля и Аизия. Но они не были столь благородны и честны, как отец. Народ видел их корыстолюбие и требовал сменить их. Потом они пошли дальше, желая вместо судей царя над собой.

По мнению пророка, такой просьбой народ отверг Бога. Самуил сразу предвидел, что царь станет деспотом, народ — рабом, а Бог перестанет откликаться на его молитвы. Но переубедить людей он не мог. Тогда Самуил сначала помазал на царствие Саула, но тот был столь жесток и греховен, что его сменил Давид. Пророк умер глубоким стариком в 88 лет. Считается, что именно он составил книгу Судей. Мощи его позднее были перенесены из Иудеи в Константинополь.

Смысл праздника

В этот день вспоминается один из последних пророков, которые предваряли и предсказывали приход Спасителя.

Народные приметы погоды

— Высокие облака — к ясному дню, низкие — к дождям.

— Туман — к дождям.

— Много рябины созрело — к дождям.

— Журавли летят высоко — к теплой осени.

— Много полевых мышей — к холодной зиме.

Что можно делать 2 сентября 2026 года

— Женщины дарили отцам подарки, прекрасный вариант — рубашка.

— Принято готовить большой и богатый обед.

— Собирают последний урожай моркови и свеклы.

— Собирают опята и обязательно жарят их с картошкой.

Что нельзя делать 2 сентября 2026 года

— В лес нельзя ходить в одиночестве.

— Нельзя оставлять детей без присмотра даже на несколько минут.

— Нельзя в этот день стричься и делать маникюр.

— Очень опасно ругаться с кем-то.

— Плохой день для сватовства.

— Не начинайте никакие новые знакомства.