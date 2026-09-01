Государственная полиция получила информацию о случаях, когда мошенники пытались выманить деньги у родственников жителей Латвии, пропавших без вести после природной катастрофы в Непале.

Как сообщили агентству LETA в полиции, злоумышленники предлагали родственникам встретиться лично и обещали оказать помощь, а также предоставить различную «свежую» информацию об опознании и поисках пропавших людей. В некоторых случаях за деньги предлагались даже услуги ясновидящих.

В полиции подчеркивают, что государственные и муниципальные учреждения напрямую связываются с родственниками и оказывают им необходимую практическую помощь. Никакой платы за такую помощь государственные структуры не требуют.

Для получения точной и достоверной информации правоохранители рекомендуют следить за официальными сообщениями Министерства иностранных дел Латвии.

Если же родственники получают предложения предоставить за деньги информацию или помощь в поисках пропавших, об этом следует сообщать Государственной полиции.

Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, а затем сход воды и грязи из ледникового озера, что привело к масштабным разрушениям в Непале и Китае.

По данным на утро 31 августа, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 900 человек, около 4200 числятся пропавшими без вести.

Недалеко от эпицентра катастрофы находилась большая группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Yantra. Еще несколько латвийских туристов путешествовали по пострадавшему региону в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.

По информации Министерства иностранных дел, трое жителей Латвии, находившихся в регионе, не пострадали. Еще 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.