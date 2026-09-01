Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Деньги за «весточку»: мошенники наживаются на родных пропавших в Непале латвийцев 0 61

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мошенники

ИИ

Государственная полиция получила информацию о случаях, когда мошенники пытались выманить деньги у родственников жителей Латвии, пропавших без вести после природной катастрофы в Непале.

Как сообщили агентству LETA в полиции, злоумышленники предлагали родственникам встретиться лично и обещали оказать помощь, а также предоставить различную «свежую» информацию об опознании и поисках пропавших людей. В некоторых случаях за деньги предлагались даже услуги ясновидящих.

В полиции подчеркивают, что государственные и муниципальные учреждения напрямую связываются с родственниками и оказывают им необходимую практическую помощь. Никакой платы за такую помощь государственные структуры не требуют.

Для получения точной и достоверной информации правоохранители рекомендуют следить за официальными сообщениями Министерства иностранных дел Латвии.

Если же родственники получают предложения предоставить за деньги информацию или помощь в поисках пропавших, об этом следует сообщать Государственной полиции.

Как сообщалось, 26 августа обрушение ледника вызвало поток ледяных обломков, а затем сход воды и грязи из ледникового озера, что привело к масштабным разрушениям в Непале и Китае.

По данным на утро 31 августа, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 900 человек, около 4200 числятся пропавшими без вести.

Недалеко от эпицентра катастрофы находилась большая группа туристов из Латвии, организованная любителями йоги из Yantra. Еще несколько латвийских туристов путешествовали по пострадавшему региону в составе группы местной компании Mighty Himalayan Trek.

По информации Министерства иностранных дел, трое жителей Латвии, находившихся в регионе, не пострадали. Еще 33 человека в настоящее время считаются пропавшими без вести.

×
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Тюрьма
Изображение к статье: Самолет
Изображение к статье: Отчуждение начинается...
Изображение к статье: Образование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Недвижимость
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Мята
Еда и рецепты
Изображение к статье: Соус
Еда и рецепты
Изображение к статье: Илмар Римшевич и Марис Мартинсонс
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Переправа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Недвижимость
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Мята
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео