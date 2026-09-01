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Для укрепления границы с Беларусью у владельцев изымут часть земли 1 1364

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отчуждение начинается...

ИИ

Во вторник правительство разрешило Министерству внутренних дел Латвии изъять около десяти небольших земельных участков, необходимых для обустройства латвийско-белорусской границы.

Все объекты недвижимости расположены в Краславском и Аугшдаугавском краях. Площадь каждого из участков не превышает половины гектара.

Правительство приняло решение об отчуждении принадлежащих частным собственникам частей земельных участков, расположенных у внешней границы Латвии с Беларусью. Это необходимо для обеспечения эффективного контроля и охраны государственной границы.

На отчужденных территориях планируется оборудовать пограничную полосу, полосу для патрулирования и зону наблюдения за пограничными знаками.

Кроме того, там установят информационные указатели и другую инфраструктуру, необходимую для охраны внешней границы страны.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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