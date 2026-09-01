Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" в следующий летний сезон будет предлагать из Риги 55 прямых маршрутов, что почти на 20% меньше, чем в летний сезон этого года, но одновременно увеличит частоту полетов на 12 самых востребованных маршрутах, свидетельствуют расчеты агентства ЛЕТА, основанные на предоставленной "airBaltic" информации.

Архив агентства ЛЕТА свидетельствует, что в летнем сезоне 2026 года авиакомпания предлагала почти 70 прямых маршрутов из Риги.

Сейчас авиакомпания сообщает, что "airBaltic" в летнем сезоне 2027 года из Риги будет 57 прямых маршрутов.

В летний сезон "airBaltic" будет выполнять рейсы из Риги в Аликанте, Амстердам, Афины, Барселону, Белград, Берлин, Биллунн, Бухарест, Брюссель, Будапешт, Бургас, Цюрих, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Хельсинки, Ираклион, Катанию, Кишинев, Копенгаген, Корфу, Лиссабон, Любляну, Лондон, на Мадейру (только в апреле), в Мадрид, Малагу, Милан, Мюнхен, Неаполь, Ниццу, Осло, Оулу, Палангу, Пальма-де-Майорку, Париж, Пизу, Порту, Прагу, Рейкьявик, на Родос, в Рим, Салоники, Софию, Сплит, Стамбул, Стокгольм, Шарм-эш-Шейх (только в апреле), Таллинн, Тампере, Тбилиси, Тель-Авив, Тирану, Тиват, Турку, Вену и Вильнюс.

Частота полетов будет увеличена на маршрутах из Риги в лондонский аэропорт Гатвик до 14 раз в неделю, в Париж - до 12 раз в неделю, в Вену - до 12 раз в неделю, в Барселону - до семи раз в неделю, в Рим - до семи раз в неделю, в Гамбург - до семи раз в неделю, в Дюссельдорф - до семи раз в неделю, в Милан - до шести раз в неделю, в Афины - до четырех раз в неделю, в Ниццу - до четырех раз в неделю, в Аликанте - до трех раз в неделю и в Сплит - до трех раз в неделю.

В отличие от летнего сезона этого года, летом следующего года "airBaltic" больше не планирует рейсы в Анталью (Турция), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Дублин (Ирландия), Фару (Португалия), Гетеборг (Швеция), Инсбрук (Австрия), Ларнаку (Кипр), на Мальту, в Ольбию (Италия), на Тенерифе и в Валенсию (Испания), а также в Женеву (Швейцария), свидетельствуют обобщенные агентством ЛЕТА данные.

Программа полетов на летний сезон 2027 года разработана в соответствии с новым бизнес-планом "airBaltic" и отражает оптимизированную, основанную на спросе стратегию маршрутной сети. Авиакомпания фокусируется на рынках с самым высоким спросом и потенциалом, увеличивая частоту полетов на отдельных маршрутах, где растет пассажирский спрос.