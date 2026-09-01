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Еврокомиссия расторгнет договор с Латвией на 50 млн евро: мы чуток просчитались 1 1517

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переправа

Правительство во вторник приняло к сведению информационное сообщение Министерства сообщения, которое предусматривает возврат Европейской комиссии (ЕК) авансового платежа в размере 25,776 млн евро за совмещенный мост через Даугаву.

В сообщении говорится, что Еврокомиссия расторгнет договор о финансировании в рамках Инструмента соединения Европы (CEF) по программе "Военная мобильность" на сумму 51,5 млн евро, который был предназначен для строительства восьми опор совмещенного моста через Даугаву около Саласпилса, цитирует агентство ЛЕТА.

В связи с этим в рамках конкурса фонда "Военная мобильность", по которому Латвия получила аванс в размере 25,776 млн евро, эту сумму необходимо вернуть. Таким образом, софинансирование и предварительное финансирование из госбюджета, утвержденное на заседании Кабинета министров 12 сентября 2023 года, больше не требуется, отмечают в министерстве.

В Министерстве сообщения агентству сообщили, что правительство поддержало разработку нового решения совмещенного автомобильного и железнодорожного моста через Даугаву, чтобы обеспечить финансово выполнимое, технически обоснованное и согласованное с приоритетами проекта "Rail Baltica" решение. Одновременно правительство решило приостановить отчуждение недвижимости для нужд "Rail Baltica" на территории совмещенного моста до принятия решений по его оптимизации.

Как заявил госсекретарь Минсообщения Андулис Жидковс, в реализации проекта "Rail Baltica" Латвия в настоящее время концентрируется на решениях, которые позволяют с оптимальным вложением ресурсов построить основную трассу и обеспечить ее полноценную работу. "Это относится и к совмещенному мосту через Даугаву, который является неотъемлемой частью основной трассы. Поэтому сейчас вместе с ГАО "Latvijas valsts ceļi" (LVC) мы ищем оптимальное техническое решение, которое было бы реализуемо в рамках имеющихся финансовых ресурсов", - добавил Жидковс.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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