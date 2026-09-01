В этом и следующем году в Латвии планируется реализовать 50 мероприятий, направленных на укрепление позиций государственного языка. На эти цели предусмотрено около 7 млн евро. Подготовленный Министерством образования и науки план во вторник утвердило правительство.

План реализации основных направлений политики государственного языка предусматривает меры по расширению использования и изучения латышского языка, проведению исследований и развитию цифровых языковых ресурсов.

Больше возможностей для изучения латышского

Одним из основных направлений станет расширение возможностей изучения латышского языка. Для взрослых планируется усовершенствовать систему освоения государственного языка, а также поддержать повышение квалификации педагогов, в том числе учителей латышского языка и литературы, работающих в неоднородной языковой среде.

Предполагается подготовить не менее 80 педагогов, которые преподают латышский язык как иностранный взрослым.

Курсы государственного языка будут доступны также безработным, соискателям работы и людям, находящимся под угрозой безработицы. В рамках программ Государственного агентства занятости в этом году обучение планируется обеспечить для 1215 человек, а в следующем — для 1524.

Планируется также усовершенствовать систему проверки знания государственного языка как в Латвии, так и за рубежом, в том числе в диаспоре. Ежегодно такие проверки предполагается проводить примерно для 6000 человек.

Агентство латышского языка продолжит консультировать государственные и муниципальные учреждения, предприятия и частных лиц по вопросам использования латышского языка, в том числе по написанию и передаче на латышском языке иностранных имен и фамилий.

Тысячи проверок ежегодно

В план включены также контроль за использованием государственного языка и консультирование. Центр государственного языка намерен ежегодно проводить около 3360 проверок, предоставлять примерно 1350 дистанционных консультаций и организовывать четыре публичных мероприятия, посвященных требованиям законодательства в сфере государственного языка.

Продолжится ведение и совершенствование базы данных географических названий. Планируется подготовить каталоги названий водоемов в трех краях Латвии и ежегодно предоставлять около 800 заключений по предложениям об официальных географических названиях...

На реализацию всего плана в этом году предусмотрено 3,87 млн евро, в следующем — 3,17 млн евро. Финансирование будет обеспечиваться за счет государственного бюджета и средств Европейского союза.