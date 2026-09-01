В понедельник латвийские пограничники не разрешили несовершеннолетнему гражданину Латвии выехать в Россию, поскольку у него не оказалось необходимого нотариально заверенного разрешения родителей, сообщили в Государственной пограничной охране.

Всего в течение суток в выезде из Латвии было отказано двум гражданам страны.

На пограничном пункте Терехово был выявлен гражданин Латвии, направлявшийся в Россию с документом, который не был действителен для поездки в эту страну.

В другом случае в Россию собирался выехать несовершеннолетний гражданин Латвии. У него отсутствовала нотариально заверенная доверенность как минимум от одного из родителей, разрешающая ребенку выезд из страны. В результате пересечь границу ему не позволили.

На внешней границе выявили 17 нарушителей

Всего на внешних границах Латвии зафиксировано 17 нарушителей.

В пункте пограничного контроля Рижского аэропорта был задержан гражданин Эфиопии, предъявивший пограничникам поддельную шведскую ID-карту, выданную на имя другого человека.

Там же выявили гражданина Египта, который предъявил поддельный вид на жительство в Бельгии.

В связи с сокрытием личности и использованием поддельных документов начаты уголовные процессы.

Пятерых не пустили в Латвию из соображений безопасности и по другим причинам

На пограничных пунктах Терехово и Патерниеки во въезде в Латвию отказали одному гражданину Кыргызстана, который не смог обосновать цель и обстоятельства своего въезда и пребывания в стране.

Кроме того, по соображениям безопасности в Латвию не пустили двух граждан Беларуси и двух граждан России. Всех их отправили обратно в страны, из которых они прибыли.

На пограничных пунктах Патерниеки и в аэропорту «Рига» также выявили четырех граждан Узбекистана, одного гражданина Молдовы и одного гражданина Турции, нарушивших условия пребывания в странах Шенгенской зоны. Их привлекли к административной ответственности.

Еще одно нарушение обнаружили во время иммиграционного контроля внутри страны: правила въезда или пребывания нарушил гражданин Судана.

Таким образом, за сутки латвийские пограничники столкнулись как с попытками использования поддельных документов, так и с нарушениями правил пребывания и пересечения границы. Отдельным случаем стал несовершеннолетний, которого не выпустили в Россию из-за отсутствия необходимого разрешения родителей.