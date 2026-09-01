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Ночью в Латвии объявляли воздушную угрозу: в Алуксненском крае подняли истребители НАТО 1 1012

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Беспилотник

В ночь на 1 сентября жители Алуксненского края получили экстренные сообщения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию неба стран Балтии, однако спустя около 40 минут тревогу отменили. Ранее аналогичное предупреждение объявлялось в Лудзенском крае.

В ночь на вторник, 1 сентября, в Алуксненском крае была объявлена возможная угроза в воздушном пространстве Латвии, сообщает LETA со ссылкой на Национальные вооруженные силы (НВС).

Предупреждение было объявлено в 3.37. Жителям соответствующей территории разослали сообщения через систему сотового оповещения. Одновременно были активированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Жителей призвали оставаться в помещениях, закрыть окна и двери и соблюдать так называемое «правило двух стен» — находиться в наиболее защищенной части здания, отделенной от улицы как минимум двумя стенами.

При обнаружении низко летящего, подозрительного или потенциально опасного объекта НВС призвали не приближаться к нему и сообщить об увиденном по номеру 112.

Однако тревога продолжалась недолго. В 4.17 Национальные вооруженные силы сообщили, что угроза в воздушном пространстве Алуксненского края миновала. Таким образом, предупреждение действовало около 40 минут.

Примерно за полтора часа до объявления тревоги в Алуксненском крае предупреждение желтого, то есть более низкого, уровня о возможной воздушной угрозе было объявлено и в Лудзенском крае. Впоследствии его также отменили.

Этим летом жители Латгалии и Видземе уже неоднократно получали сообщения системы сотового оповещения о возможных угрозах в воздушном пространстве. Несколько беспилотников упали и взорвались на территории Латвии. В ряде случаев такие дроны сбивали истребители стран НАТО.

Все подобные инциденты с беспилотниками были связаны, предположительно, с приближением к воздушному пространству Латвии или его пересечением дронами, задействованными в российско-украинской войне.

В начале августа литовский портал 15min.lt сообщал со ссылкой на информацию военной разведки Литвы, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру стран Балтии с использованием украинских беспилотников.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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