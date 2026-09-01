Утро Дня знаний в Латвии выдалось преимущественно спокойным: небо частично затянуто облаками, местами образовался густой туман, а в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди. Более существенные осадки в первой половине дня прогнозируются в Южной Курземе и части Земгале, где возможны и грозы.

Утром 1 сентября в Латвии наблюдается переменная облачность, местами сгустился туман. В отдельных районах ожидается кратковременный дождь, свидетельствуют метеорологические данные.

Более обширная зона осадков в первой половине дня прогнозируется в Южной Курземе и части Земгале. Местами дождь может сопровождаться грозой.

По данным Latvijas Valsts ceļi, ранним утром из-за тумана видимость на отдельных участках в Земгале, окрестностях Риги и по берегам Даугавы составляет всего 200–600 метров.

Температура воздуха по стране составляет +11…+15 градусов, в Даугавпилсе — около +17 градусов. Ожидается, что к 9 часам утра воздух прогреется до +15…+19 градусов.

По всей Латвии дует слабый ветер, местами наблюдается штиль. Качество воздуха ранним утром хорошее, однако с увеличением интенсивности движения транспорта оно может ухудшиться.

В Риге местами также образовался туман. Дует слабый южный ветер. Ранним утром температура воздуха составляла +13 градусов в аэропорту и +15 градусов в центре города.

Накануне максимальная температура воздуха, зарегистрированная в наблюдательной сети Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, составила от +19,6 градуса в Павилосте до +26,1 градуса в Даугавпилсе.

Самая высокая температура в Европе 31 августа достигала +37…+40 градусов во многих районах Южной Европы. Самая низкая температура в ночь на вторник — −1…−2 градуса — была зарегистрирована в Исландии, а также в горных районах Скандинавии и Альп.