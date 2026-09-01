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По 100 евро на учебу: кто в Юрмале может получить деньги 0 48

Наша Латвия
Дата публикации: 01.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: 100 евро на учебу

ChatGPT

В Юрмале дети, школьники и студенты могут получить пособие в размере 100 евро на поддержку в учебе, сообщили в отделе по связям с общественностью самоуправления.

Пособие предназначено для детей начиная с полутора лет, а также школьников и студентов в возрасте до 25 лет, которые обучаются по программам дошкольного, основного, среднего, профессионального или высшего образования в аккредитованных учебных заведениях Латвии.

Для получения выплаты основное место жительства ребенка или учащегося должно быть непрерывно задекларировано в Юрмале не менее 12 месяцев до момента подачи заявления.

За несовершеннолетнего заявление может подать его законный представитель. Совершеннолетние учащиеся и студенты должны подавать заявление самостоятельно.

После принятия решения пособие перечислят в течение одного месяца на банковский счет, указанный в заявлении.

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Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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