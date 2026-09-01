В Юрмале дети, школьники и студенты могут получить пособие в размере 100 евро на поддержку в учебе, сообщили в отделе по связям с общественностью самоуправления.

Пособие предназначено для детей начиная с полутора лет, а также школьников и студентов в возрасте до 25 лет, которые обучаются по программам дошкольного, основного, среднего, профессионального или высшего образования в аккредитованных учебных заведениях Латвии.

Для получения выплаты основное место жительства ребенка или учащегося должно быть непрерывно задекларировано в Юрмале не менее 12 месяцев до момента подачи заявления.

За несовершеннолетнего заявление может подать его законный представитель. Совершеннолетние учащиеся и студенты должны подавать заявление самостоятельно.

После принятия решения пособие перечислят в течение одного месяца на банковский счет, указанный в заявлении.