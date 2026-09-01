Семилетний мальчик получил ожоги второй степени примерно на 18% поверхности тела после несчастного случая в бане. По словам его отца, в приемном отделении Огрской больницы ребенка оставили в коридоре и около десяти минут к нему никто не подходил.

Больница эту версию отрицает, а обстоятельства произошедшего теперь проверяет Национальная служба здравоохранения, сообщает передача TV3 Bez Tabu.

Несчастный случай произошел в бане, где семилетний мальчик случайно облился горячей водой. Ребенок получил ожоги второй степени примерно на 18% поверхности тела.

Прибывшая бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) стабилизировала состояние пострадавшего. Согласно установленному порядку, пациента доставили в ближайшее медицинское учреждение — Огрскую больницу.

Однако отец мальчика утверждает, что после прибытия ребенка на больничной кровати оставили в коридоре приемного отделения. По его словам, примерно в течение десяти минут к мальчику не подошел ни один сотрудник больницы.

Как утверждает семья, не дождавшись действий со стороны персонала, находившаяся на месте бригада NMPD решила самостоятельно доставить ребенка в Детскую клиническую университетскую больницу в Риге.

Больница обвинения отрицает

В Огрской больнице представили другую версию произошедшего. В письменном ответе передаче Bez Tabu администрация заявила, что ребенка осмотрели сразу два специалиста.

По информации больницы, врачи также консультировались с руководителем бригады NMPD. Таким образом, медучреждение отрицает утверждение о том, что мальчик остался без внимания медицинского персонала.

Обстоятельства выясняет NVD

После появления информации о случившемся проверку начала Национальная служба здравоохранения (NVD).

Специалистам предстоит выяснить, что именно происходило после доставки ребенка в Огрскую больницу и была ли необходимая медицинская помощь оказана семилетнему пациенту своевременно.