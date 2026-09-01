С началом нового учебного года Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) призывают детей и взрослых еще раз обсудить основные правила безопасности. После летних каникул движение в городах становится интенсивнее, а первые недели сентября требуют особой внимательности как от школьников, так и от водителей.

С началом нового учебного года Государственная полиция и Служба неотложной медицинской помощи призывают детей и взрослых еще раз поговорить о наиболее важных вопросах безопасности.

Службы отмечают, что после летних каникул, когда дети возвращаются в школы, движение в городах становится более интенсивным. Всем участникам дорожного движения необходимо помнить, что в первые недели сентября следует быть особенно внимательными.

Детям и взрослым необходимо привыкнуть к новому распорядку дня и вновь адаптироваться к более интенсивному транспортному потоку.

Именно в это время особенно важно быть вдвойне осторожными, чтобы уберечь от несчастных случаев как себя, так и окружающих.

Водители обязательно должны снижать скорость вблизи учебных заведений.

Где чаще всего происходят несчастные случаи

По информации служб, наиболее часто несчастные случаи происходят, когда люди переходят улицу в неположенном месте, на перекрестке или на красный сигнал светофора.

Опасные ситуации также возникают после выхода из общественного транспорта, когда человек, не убедившись в безопасности, сразу же торопится перейти дорогу.

Кроме того, тяжелые травмы получают при падениях с велосипедов и самокатов.

Что необходимо еще раз объяснить детям

Полиция и медики рекомендуют родителям обсудить с детьми правила правильного перехода улицы и определить наиболее безопасные маршруты до школы.

Также детям следует напомнить о необходимости использовать светоотражатели в темное время суток.

Железнодорожные пути необходимо пересекать исключительно в разрешенных местах, каждый раз предварительно убедившись, что поезд не приближается.

Телефон и наушники могут стать дополнительным риском

Службы также рекомендуют во время движения не пользоваться телефонами и не слушать музыку.

Телефон и музыка отвлекают внимание от происходящего вокруг и тем самым создают дополнительную опасность в дорожном движении.

Специалисты также советуют школьникам не выбегать на проезжую часть и не толкаться с друзьями возле дороги, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.

Таким образом, первые недели нового учебного года требуют повышенной осторожности от всех участников движения. Полиция и медики призывают взрослых еще раз проговорить с детьми даже хорошо знакомые правила: безопасно переходить улицу и железнодорожные пути, не отвлекаться на телефон и музыку, пользоваться светоотражателями и быть особенно внимательными после выхода из общественного транспорта.